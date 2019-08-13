瞄準東南亞遊客市場 故宮開新住民導覽員培訓班

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，並吸引更多東南亞遊客造訪，國立故宮博物院辦理「東南亞語導覽種子培訓計畫」，招收新住民、新二代與僑生，結合其語言及文化優勢，讓故宮文物走進不同文化社群。培訓課程共4天，全程免費，以中文授課，即日起受理報名。

國立故宮博物院是來台的國際遊客喜歡去的景點之一。根據交通部觀光局統計，2017年國外旅客來台景點排名，故宮位列第4名，顯見故宮的無比魅力。

隨著新南向遊客來台人數逐年增加，成為觀光主力之一。國立故宮博物院為培育博物館跨文化導覽人才，推廣文化友善平權觀念，規劃辦理「東南亞語導覽種子培訓計畫」，結合新住民、新二代的多元語言及文化優勢，讓故宮文物走進不同文化社群，進而培養並儲備未來優秀的東南亞語導覽種子人才。

即日起受理報名，8月28日截止，預計招收20名學員，培訓課程以中文授課，共4天，實地導覽考核2日，將以泰文、越南文及印尼文進行導覽考核。

課程統一採電子郵件報名，請填妥報名表格(附件一)、著作財產權及個人影像使用同意書(附件二)，並請提供一分鐘內的中文錄音檔案，內容為自我介紹，以及最好奇、最想認識或最喜歡的一件故宮文物。將報名資料寄至Email:kcw@npm.gov.tw,信件標題請註明: ○○○（報名者姓名）「國立故宮博物院東南亞語導覽種子培訓計畫」。