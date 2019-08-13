少女右眼中彈「失明」　港特首林鄭稱冀早日「康復」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）週日（11）香港警察暴力程度大幅升級，於尖沙咀有名年輕女子右眼護目鏡遭港警布袋彈擊穿，致眼部大量出血且失明。

週日晚間7時左右，有名女示威者被警方擊中右眼，血流如柱，緊急送往醫院手術後，經急救醫師研判右眼球嚴重損毀，將致失明。根據now直播及SocREC 社會記錄頻道所攝得影像，可見女子護目鏡上卡著警方使用的布袋彈。



now直播台部分片段（影／now直播台 經網友剪輯）



護目鏡遭布袋彈擊穿（圖／SocREC 社會記錄頻道）

此事件引發香港民眾憤慨，並成為昨日（12）下午機場集會的號召口號之一。前往機場抗議的民眾紛紛舉起「以眼還眼」的標語，或是戴上紅色的右眼眼罩，控訴港警暴力，屢屢瞄準示威者頭部，罔顧人權。

港警務處助理處長麥展豪於昨日下午記者會上，依然辯稱現場有布袋彈也有鋼珠，「未有證據證實受傷原因」，企圖淡化示威者對警方的指控。香港特首林鄭月娥則在今日（13）稍早，表示「方便時願意探望」，並希望她「早日康復」，隨即遭在場記者質疑，都已經失明了是要如何康復？

這並非第一起港警朝頭部射擊致失明的案件。6月12日時，一名任教於香港拔萃女書院的年輕男性教師，也在遊行中遭警方未經黑旗警告即射擊橡膠子彈，致右眼受傷，並在求醫期間遭逮捕，後經主治醫師研判視力嚴重受損、近乎失明。