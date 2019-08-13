「高鐵女王」殷琪正式和台灣高鐵分手！ 賣萬張股票退出董事會

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 台灣高鐵五大原始股東當中，繼太平洋電線電纜後，大陸工程也將退出台灣高鐵董事會。

大陸工程關係企業台橡，上周公告分批處分台灣高鐵全部持股10,001張，台灣高鐵昨(12)日發布重大訊息指出，針對法人董事「台橡股份有限公司」在任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，故法人董事乙職「當然解任」。

高鐵在訊息中表示，依照《公司法》第197條規定：

「董事經選任後，應向主管機關申報，其選任當時所持有之公司股份數額；公開發行股票之公司董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其董事當然解任」。

高鐵並指出，對於法人董事及所有股東處分持股之相關決定，一向尊重。至於台橡的一席董事缺額是否需補足，後續將由董事會討論。如需補選，將依法定程序召開股東臨時會辦理。

綜合《自由》與《經濟日報》報導，台灣高鐵公司董事會明年(2020)將改選，大陸工程集團已多次公開表示明年不再擔任董事。昨（12）日大陸工程關係企業台橡公司出脫持有的高鐵股票已超過選任時持股的二分之一，形同自然解任高鐵董事席次，提早與高鐵公司「分手」。

《經濟日報》指出，由殷琪擔任董事長的台橡董事會日前通過，擬以不低於每股37元價格，出清高鐵持股約1萬張，預計總交易額約3.7億元。沒想到昨天就出脫股票。

報導指出，交通部今年初曾表示，民股階段性任務已完成，目前高鐵五大原始發起股東當中，還擔任董事的富邦、東元、長榮和大陸工程等四個集團，明年改選時是否有必要留在董事會，可以再思考。

現在台橡提早離開，與高鐵完全切割，其他民股也在高鐵股價高檔時分批賣出持股，預期明年(2020)董事改選時，恐將只剩官股與泛官股代表，成為名副其實的「官股企業」。

據指出，台橡董事長殷琪過去擔任大陸工程董事長，參與高鐵興建，是建設、通車營運的重要推手，因高鐵特許期過短、利息與折舊攤提金額過高，加上運量不如預期，2009年時面臨嚴重財務危機，當時交通部同意協助降低高鐵利息，但條件是殷琪讓出董事長職務，由政府入主掌控。

當年殷琪大力催生台灣高鐵，也曾任高鐵董座，因而被稱為「高鐵之母」或「高鐵女王」。自2009年辭去高鐵董座後，殷琪鮮少公開露面。

中央社報導，近年已經極少露面的欣陸投控董事長殷琪，曾於今(2019)年5月27日出席欣陸投控的股東會前記者會。殷琪當時針對大陸工程和大陸建設，陸續處分高鐵公司股票表示，這只是財務性投資，在適當股價時就會處分。

殷琪說她曾擔任高鐵公司董事長5年，對高鐵一定有感情，但股票是可以隨時買賣的，不必帶有情緒。