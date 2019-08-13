中南部豪雨不斷！　屏東春日鄉、台南市13日停班停課

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中南部豪雨不斷！根據水利署防災資訊網，雨勢一度造成台南、高雄、雲林、彰化、屏東共33處積水。經濟部立即馳援5部抽水機進行協助。

另一方面行政院人事行政總處官網，也公布台南市與屏東縣春日鄉，今天(13日)停班停課的消息。

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經濟部水利署今(13)日清晨6時就完成水災緊急應變小組二級開設。根據水利署防災資訊網，截至13日上午10:44 各地淹水情況如下:

達到淹水一級警戒的區域包括雲林二崙、莿桐。

二級警戒的區域包括彰化芳苑、埤頭、二林 ；雲林西螺、虎尾、崙背鄉；高雄茄萣等。

水利署官網指出，依據氣象局資訊，受到西南風影響，易有短時強降雨，今(13)日包括彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣都還可能持續有局部大雨或豪雨。

民眾可透過水利署水情 App、防災資訊服務網等防災避災工具掌握即時資訊，低窪地區民眾尤須注意淹水警戒，預備做相關準備，以減少損失。

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