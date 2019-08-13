〈時評〉蔡賴配前 先想想當年蔡蘇會

外傳獨派正在力拱蔡英文總統和前行政院長賴清德搭配參選，但「蔡賴配」能否成局，關鍵不在賴清德，而是在蔡英文的政治判斷，以及她到底有無誠意延攬賴清德出任副手。

賴清德在初選落敗後，第一時間呼籲團結，展現他的個人氣度，隨即馬上出國，留給蔡英文清理戰場和整頓空間。畢竟，總統大選的人事安排，以及副手的人選，最終決定權都在蔡英文手上。

對於蔡英文是否選擇賴清德擔任副手，目前尚屬未知數，但蔡英文一旦決定延攬賴清德搭配參選，賴清德恐無拒絕的空間。因為賴清德若是挑明不願當副手，在綠營各界看好「蔡賴配」是最強組合的態勢下，萬一民進黨明年失去政權，賴清德恐怕會成為蔡英文之後的第二個被檢討對象。

何況賴清德的個性，向來以大局為重，在形勢比人強的狀態下，只要蔡英文開了口，賴清德應該不會因為初選紛爭而斷然拒絕。

因此，就算獨派和深綠人士力拱，「蔡賴配」的成與敗，但關鍵仍繫於蔡英文身上。還記得2012年的民進黨總統初選嗎？當時蔡英文險勝蘇貞昌，那時候，「蔡蘇配」一樣是黨內最看好的組合，結果卻是破了局。

蔡英文和蘇貞昌在選後會面時，蔡英文沒有當面邀請蘇貞昌出任副手，蘇貞昌只好九度逼問說，「要派什麼工作給我就直說吧！」但蔡英文始終強調，「等規劃小組思考後再請蘇院長擔任最重要角色。」

由此可見，蔡英文根本一開始就不打算找蘇貞昌當副手，「蘇蔡會」只是虛應故事一下，以回應外界期待。同樣地，蔡英文若是帶著這種心態與賴清德碰面，那兩人不如不見。

根據民進黨的規則，副總統參選人由總統參選人衡量局勢自行決定，所以蔡英文必須考量的是，哪種組合搭配，哪一位副手人選，才能產生互補、加分的效果，能夠和她一起打贏明年的總統大選。

綜觀綠營人選，賴清德是蔡英文之外最火紅的政治明星，才會有許多人力拱「蔡賴配」，但要不要聽進去這股聲浪，順水推舟，還是另覓其他人選，都考驗著蔡英文的誠意。