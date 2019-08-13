台南豪雨多處淹水 黃偉哲清晨宣布13日停班停課

台南地區昨天深夜開始下起雷雨，雨勢雖屬間歇性但強度很大，今天清晨有部分地區傳出積淹水災情，台南市政府也緊急宣布停班停課一天。

中央氣象局清晨5時25分發布豪雨及大雨特報，豪雨特報地區為彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；大雨特報地區有苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣。

一夜的大雨常伴隨驚人的雷聲，許多台南市民晚上睡得不安穩。到了凌晨3、4時左右雨勢仍未停歇，部分地勢較低的地區開始有積水情況。包括永康區永大路、崑大路；仁德區太子路與東區裕農路的國道1號下方涵洞；東區的裕義路等路段，車輛無法通行。

記者約在上午6時左右前往崑山科技大學前方的崑大路、大灣路一帶查看時，發現積水最深處可達一般成人的大腿處，警方拉起封鎖線進行交通管制，停放在路旁的車輛輪胎幾乎已被水面高度蓋過。有些路旁的店家及時裝上防水閘門，有些店面則已被水淹入。

一名小吃店老闆告訴中央社記者，昨晚下大雨後就不敢好好睡；水約在凌晨3時許淹上來，雖然趕快裝上防水閘門，但前後都有水跑進店裡，只好用抽水機和水桶開始處理，今天能否做生意還要看水什麼時候會退。

台南市災害應變中心則在上午5時30分調升為二級一階開設，相關單位官員進駐，台南市長黃偉哲則在上午6時30分左右宣布，考量有道路受大雨影響通行困難，台南市今天停班停課一天。

台南市長黃偉哲臉書：

受到西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）