〈時評〉匯率戰兵臨城下 央行總裁楊金龍剛拿首A就面臨二難

環球金融雜誌最新發布2019年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍奪下最高的「A」級，這是楊金龍就任央行總裁一年多後，第一次受評就獲得A級總裁的肯定。楊金龍日前接受媒體採訪謙遜表示，是同仁共同努力結果，但針對中美貿易戰演變成國際間匯率戰的開打，楊金龍首獲A級總裁殊榮後，似乎嚴峻國際情勢的真正挑戰才開始上演。

環球金融雜誌從1994年來，每年都發布央行總裁評比。2019年的評比結果，共10位央行總裁奪下A，除台灣的楊金龍，韓國李柱烈也第2年奪下A級，其他8位，包括澳大利亞、洪都拉斯、冰島、科威特、黎巴嫩、俄羅斯、墨西哥及摩洛哥央行總裁。與楊金龍同為首次接受評比的還有中國人行行長易綱及美聯準會主席鮑爾。易綱只拿到C，鮑爾則是A-，楊金龍獲A級總裁肯定實屬不易、值得喝采。

但美國宣布從9月1日起，輸美3,000億美元中國產品關稅提高至10%後，讓人民幣兌美元日前一度貶破7關卡，致使包括紐西蘭、印度、泰國、秘魯及菲律賓等國紛紛宣布降息，美國華爾街也預估聯準會下月降息機會大增。各國預期明年經濟可能走低，紛紛提前降息來因應，貿易戰逐漸演變成匯率戰、貨幣戰，讓楊金龍在颱風天也不得閒，得加班緊盯國際金融情勢變化。

匯率變動影響各國出口，而一般預料利率將對匯率升貶產生一定程度的影響，目前這股降息風潮似乎才剛開始，只要中美貿易戰無法順利落幕，接下來會有更多的國家跟進降息。尤其台灣是以出口為導向的國家，商品行銷遍及全世界，任何一個國家降息導致匯率的變動，都可能影響到業績銷售。

國內工具機產業近日又跳出來對央行疾呼，表示人民幣破7元對出口影響極大。尤其台灣國際地位特殊，無法與諸多國家簽定FTA，產品進到其他國家都至少要關稅，籲請政府順勢讓新台幣貶至32～33元，不要與競爭對手差太多。央行若阻止台幣貶值，很多2、3線公司營運恐會出問題，央行應該要跟著全世界潮流走，每個國家都是這樣在保護他們的企業，希望央行可以聽得到。

從業者言語中聽得出對央行匯率政策有所抱怨。其實楊金龍就任前就有與「14A總裁」的比較壓力，就任後對過去一年美元強勁升值，台灣金融市場仍維持一貫動態穩定，出口和內需都未受到匯率變動產生明顯衝擊。在楊金龍鎮守央行下，國際禿鷹對匯率只敢遠觀，利率上央行並未讓國內市場面臨資金緊縮壓力或過大的利差，夾在貿易戰之間，台灣經濟仍穩定表現，顯然楊金龍在雙率政策的拿捏還算恰當。

但中美貿易戰短期難解決，邁入耐力賽、日韓的科技戰、英國脫歐問題對歐盟影響，件件都會對台灣外銷產業造成影響，對於可能比過去金融海嘯還嚴峻的環境將來臨，未來在雙率政策的如何拿捏，A級總裁楊金龍面臨的挑戰似乎將更為艱困。