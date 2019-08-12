幸佳慧獲金鼎特別貢獻獎　掀兒童文學社會運動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金鼎獎特別貢獻獎殊榮由兒童文學創作及研究者幸佳慧獲得，評審委員認為，她的作品敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，是在進行一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動。

文化部今（12）日公布第43屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主。本屆共計有1,229件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組共20個獎項，計有29件作品脫穎而出，另有45件作品獲優良出版品推薦。

經各類組評審團共同評選，由兒童文學創作及研究者幸佳慧女士獲得特別貢獻獎殊榮。評審委員認為，幸佳慧是位從事兒童文學創作、推廣、研究與翻譯的作家，英國新堡大學兒童文學博士，她的行動與論述多半以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題，相關作品並曾獲金鼎獎、國家文化藝術基金會文學創作獎等獎項。

評審委員說明，她的作品，沒有因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸臺灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道。幸佳慧的實踐，是在進行一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動。

文化部長鄭麗君表示，本屆參賽作品內容精實，得獎作品主題包含對人文教育之關懷省思、對各種文化、社會環境之深刻探究，突顯我國出版在自由度、多元性、深度及廣度的全方位發展，以及對我國本土文化的多面向刻劃。

第43屆頒獎典禮將於9月12日台北文創大樓舉行，完整得獎名單請前往官網查詢。