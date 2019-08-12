打造動力電池一條龍生產供應鏈 工研院邀廠商組聯盟搶商機

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）電動車時代來臨，儲能用的動力電池市場需求增加，工研院今（12）日宣布串連多間國內的設備大廠共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」，未來將一同投入「高能雷銲設備應用快速充放電儲能系統」開發，期望未來打造一條龍式的動力電池生產供應鏈，從電池芯到加工設備、雷射源及雷銲封裝，均由國產自製。

工研院副院長彭裕民表示，全球節能減碳議題發酵，電動車、儲能等綠能產業更是當紅炸子雞工研院因應未來電動機車、電動車、電動巴士及各類儲能應用需要的大量電池製造，協助國內廠商建立自主化的動力電池雷銲產線，找到升級轉型的新機會。

台灣電池協會理事長李桐進也說明，展望未來產業發展，動力電池將是各式電動載具及綠色再生能源搭配儲能應用的關鍵核心，假使產業若能應用工研院的高能雷射銲接技術，做出差異化的產品及提高品質的維護，將是台灣具潛力與未來性的明星產業。

工研院雷射中心曹芳海執行長表示，隨著動力電池的需求不斷擴大，工研院在台南已建置雷銲示範場域，也進行智慧銲深預測的專家系統開發，所採用的先進掃描式雷射銲接技術比傳統雷射點銲可提升產能五倍以上，以面加工的方式不僅降低人工依賴度，也比單點加工更適合大規模製造，在銲接良率、導電率均有顯著提升。

根據研究機構彭博新能源財經預估，2025年全球電動車累計銷售量將超過1100萬輛，2030年更可望突破3000萬輛。台灣目前正推動公車全面電動化，工研院已協助電巴公司率先建置第一條動力電池雷銲產線，每年可生產約30輛的電巴用鋰電模組，產線正式進入試產，未來若加上雷銲儲能電池合作聯盟，可望在國內打造更具規模的產業生態鏈，搶攻這波未來商機。