中國施壓土耳其　新疆維吾爾難民擔憂被遣返

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）被拘留在土耳其伊斯坦堡附近一個遣返中心的中國穆斯林難民告訴法新社，他很害怕自己會被遣返回中國。

中央社報導，土耳其是批評北京當局在新疆實施鎮壓政策的唯一穆斯林居多數國家，並為成千上萬維吾爾難民提供庇護。

近日謠傳土耳其境內有些維吾爾人遭驅逐出境消息，尤其是一名婦女和兩個孩子取得塔吉克共和國（Tajikistan）護照後被送往塔吉克，後來又被遣返到中國，讓維吾爾難民人心惶惶。

最新案例是名叫暹米席丁（Aihemaiti Xianmixiding）的29歲男子，他擁有土耳其居留證和工作許可證，並在伊斯坦堡經營一間製造汽車零件的工廠。

根據法新社掌握到的法庭文件，暹米席丁於5月30日被捕，因涉嫌是鮮為人知恐怖組織「維吾爾民族運動」（Uighur National Movement）主要金主，正接受調查。

暹米席丁10日自土耳其西北部柯萊利省（Kirklareli）貝利凡科（Pehlivankoy）拘留中心打電話告訴法新社：「我之前從未聽過（維吾爾民族運動）。」

他表示，人在中國的親戚最近被強迫簽署要求把他送回中國的文件，他擔心這是為了施壓土耳其政府同意把他遣送回中國的一環。

他還說：「我很擔心，因為我知道中國有辦法這麼做。我聽聞有維吾爾人從土耳其出境前往塔吉克共和國後又被送到中國。我很害怕同樣的事情發生在我身上。」

中國西北部的維吾爾人近年來遭受嚴重迫害，估計至少有100萬維吾爾人及穆斯林少數族群，被拘禁在中國稱為「職業技能培訓中心」的再教育營。