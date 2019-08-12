富邦金控2019年前7月自結稅後淨利422.33億元

受惠於主要子公司穩健的業績表現，以及現金股利的強力挹注，富邦金控2019年7月自結稅前盈餘177.14億元，創下單7月歷史新高。7月份稅後淨利145.64億元，累計今年前7月稅後淨利422.33億元，每股盈餘(EPS)4.13元，為今年每股盈餘首度破突4元大關的金控業者，亦榮登累計稅後淨利及EPS金控獲利雙冠王！

各子公司獲利表現詳細說明如下：