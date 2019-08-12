富邦金控2019年前7月自結稅後淨利422.33億元

受惠於主要子公司穩健的業績表現，以及現金股利的強力挹注，富邦金控2019年7月自結稅前盈餘177.14億元，創下單7月歷史新高。7月份稅後淨利145.64億元，累計今年前7月稅後淨利422.33億元，每股盈餘(EPS)4.13元，為今年每股盈餘首度破突4元大關的金控業者，亦榮登累計稅後淨利及EPS金控獲利雙冠王！
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2019年7月稅前盈餘NT$129.06億，稅後淨利為104.46億元，累計前7月稅後淨利213.42億元，獲利動能來自淨利息收入以及股利收入的貢獻。今年前7月初年度保費收入（First Year Premium）達1,379億元，較去年同期成長26%；總保費收入（Total Premium）為3,641億元，較去年同期成長15%。
- 台北富邦銀行2019年7月稅後淨利23.62億元，較去年同期成長21%，淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。累計前7月稅後淨利134.28億元，較去年同期成長9%。北富銀資產品質維持穩健，2019年7月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為660%。
- 富邦產險2019年7月稅後淨利8.01億元，累計前7月稅後淨利29.2億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%。
- 富邦證券2019年7月稅後淨利5.92億元。累計前7月稅後淨利為19.92億元，較去年同期成長3%。主要受惠股利收入及市場行情帶動資本利得提升。