櫃檯買賣股票市場現況

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為3.72億美元，以人民幣計價之成交金額為26.93億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0.1億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為78.02億美元，以人民幣計價之成交金額為108.38億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為2,577億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交2,577億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為2,914.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計507.61億元，本年度累計成交金額為272.97億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計791.33億元，本年度累計成交金額為479.22億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,846.30億元，本年度累計成交金額為1,188.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,160億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計539.78億元，本年度累計成交金額1,377.99億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計9.04億元，本年度累計成交金額89.69億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,368.09億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年8月8日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：774家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：13家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(鑫創電子、富致、新盛力、豆府)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家(安碁資訊)

(六)待審議：0家

二、截至108年8月8日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：242家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：17家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家 (碩辣椒)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：16家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年8月8日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：156家

(三)當年度累計輔導家數：16家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年8月8日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,105家

五、截至108年8月8日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.8.11~108.8.17)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6736 碩辣椒【群益金鼎、華南永昌】 (108年8月15日)