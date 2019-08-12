上週外資在集中市場賣超338.49億元，賣超友達6.89萬張最多，另買超聯電2.06萬張最多。

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/8/5~2019/8/8）外資在集中市場總買進金額為1,306.27億元，總賣出金額為1,644.76億元，賣超為338.49億元，另統計自2019年年初至8月8日止，外資總買進金額為4兆6,035.06億元，總賣出金額為4兆6,332.34億元，累計賣超為297.28億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆7,244.93億元新台幣，占全體上市股票市值的40.29%，較8月2日的12兆7,667.88億元新台幣，減少422.95億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進88,670千股，賣出68,070千股，買超20,600千股。

第二名：南茂：買進27,086千股，賣出10,133千股，買超16,953千股。

第三名：光寶科：買進41,828千股，賣出30,370千股，買超11,458千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進44,408千股，賣出113,345千股，賣超68,937千股。

第二名：群創：買進72,614千股，賣出132,547千股，賣超59,933千股。

第三名：中信金：買進52,427千股，賣出94,893千股，賣超42,466千股。