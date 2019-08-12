新北出征俄羅斯國際技能競賽 侯友宜為6位國手打氣

第45屆國際技能競賽即將於8月22日至27日在俄羅斯喀山登場，今年新北市有多達6位選手獲選為國手，市長侯友宜今(12)日也親自到新北高工為培訓中的國手加油打氣。

新北市長侯友宜表示，今天是國際青年日，今年也是新北獲選國手人數最多的一年，特別利用今天來鼓勵國際技能競賽的國手，期待他們能在國際舞台發光。

新北市很重視技職人才培育，6位國手皆畢業於新北市高職或在新北就學，自103年推出「金手培訓計畫」，不僅延聘專業師資指導學生練習，更添購訓練機具設備投入技能競賽的選手培訓。

6位國手中，呂祖懿、塗家和與林益弛就讀新北市高職時就是重點栽培對象，曾參與本市選手培訓計畫，更獲得金手獎並赴德國與澳洲研習。

汽車板金(打型板金)國手顏翔昱家境清寒，由奶奶一手養大，高職時期就讀建教班半工半讀，指導老師看中翔昱刻苦耐勞，對汽車板金職種很有天份，鼓勵他轉到日間部，並開始投入技能競賽，一路過關斬將並推甄上國立台灣師範大學，今年成為國手將挑戰技職界的奧運殿堂。

本屆最強悍的指導教師陳錫齡，一共培養出3個職類4位國手資格，他的拚搏精神聲名遠播；其中，許建燁特地從新竹來到新北高工就讀進修部，放棄原本就讀新竹公立高職的機會，就是希望能圓夢師承陳錫齡老師的技術，終於如願取得國手資格。

資訊網路技術的郭軒辰，在遇到陳老師前，每天在便利商店打工沒有目標，老師一路帶著他通過層層的競賽考驗，終於取得國手資格，他永遠記得老師勉勵他的話：「時間用在哪裡，成就就在哪裡！」陳錫齡老師表示，這些都是他與學生一同打拼的成果，期勉4位國手能拿下世界金牌為國爭光。

國際技能競賽每2年舉辦一次，要獲選國手須經過分區賽、全國賽及國手選拔賽相當不容易。新北市教育局為讓獲選國手的同學們能在國際競賽中脫穎而出，結合產業及學校共同投入資源培訓，讓6位國手具備國際級的專業技術，三方都是傳承技術與創新產業的重要推手，也建立產官學合作的成功模式。

新北市教育局表示，新北市今年起加碼補助全國技能競賽決賽入選選手及國際技能競賽正選國手，除了補助訓練材料費與鐘點費，也提升選手英語能力、辦理模擬競賽培養實作經驗與臨場反應。

今(108)年也推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中在「專業技職」上，將持續深化教師與學生之專業技能，以培育具備實作力、創新力及跨域力的國際專業技術人才。