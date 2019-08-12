傳藝金曲獎「最佳演員」歌仔小生古翊汎　安溥、Janet、這群人獲邀演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019傳藝金曲獎得獎名單已揭曉，眾所矚目的「最佳演員獎」由歌仔戲小生古翊汎奪得，「最佳團體演出獎」則頒給唐美雲歌仔戲團，此次的頒獎典禮表演邀請到知名節目主持人、同時也為小提琴高手Janet謝怡芬、創作歌手安溥、網紅「這群人」帶來精彩演出，已於台灣戲曲中心大表演廳落幕。

文化部發布新聞稿指出，第30屆傳藝金曲獎頒獎典禮歷經評審團近四個多月以來的審聽，出版類競爭最激烈的獎項「最佳演奏獎」，由從194件角逐作品中脫穎而出的管風琴家陳毓襄拔得頭籌，而最受矚目的「最佳演員獎」，則由去年剛獲得第29屆最佳表演新秀獎的古翊汎抱回，連續兩年奪得大獎，可謂近年最受矚目的歌仔戲小生。

此外，戲曲表演類今年新增二個獎項，「最佳音樂設計獎」由柯銘峰以春美歌劇團《咫尺天涯》作品拿下，李季紋則以《1399趙氏孤兒》獲得了「最佳劇本獎」。

主辦單位國立傳統藝術中心首度安排「傳藝大道」，讓入圍嘉賓走上紅毯，文化部長鄭麗君也蒞臨會場，親自向所有入圍及得獎者祝賀。

頒獎嘉賓更特別邀請國家文化藝術基金會董事長林曼麗、宏碁集團創辦人兼榮譽董事長施振榮、重量級導演王小棣、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、音樂家胡德夫、國際知名青年小提琴家林品任等跨世代藝術菁英出任。

其中，獲得「最佳演員獎」的古翊汎表示，自己從京劇轉到歌仔戲，一路受到許多人的幫助，但也下了很多功夫，能夠獲得評審團肯定，非常感謝。

文化部表示，在全方位鬼才總導演李小平、音樂總監李哲藝、影像設計統籌王奕盛等藝術家共同規劃下，今年頒獎典禮也別出新裁，從入場的星光大道設計，典禮表演節目到頒獎、引言等各個橋段安排，皆緊扣本屆主題「世代感應 共振三十」的精神。

此外，首次跳脫貫穿全場的主持模式，頒獎典禮演出更邀請知名節目主持人，也是小提琴高手的Janet謝怡芬、客家電視節目主持人吳奕蓉、創作歌手安溥，以及畢業於台灣戲曲學院的網紅「這群人」展榮、展瑞、茵聲等，希望舞台上的每個人，都能許自己一個未來，在傳統的基礎上立定新的氣象。

另外，全場共有五段精彩的演出節目，開場《共振三十》由三位鼓創世界音樂打擊樂團的擊樂好手與芙朝國小兒童跳鼓陣揭開序曲，在舞台上奔跑跳躍，聯合敲打30樣木質、金屬和皮革質材的樂器，傳達出第30屆傳藝金曲獎多元發聲、共振共鳴的核心概念。

最後，由希望兒童合唱團帶來在國際間贏得讚賞的原住民歌曲，再透過Janet謝怡芬悠揚的小提琴聲，讓天籟童音從世界舞台飛越回臺灣本土，與胡德夫一同吟唱讚揚這塊土地的《美麗島》。

完整得獎名單請前往官網查詢。