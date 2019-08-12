國泰航空警告員工不得參與示威 不聽話就開除

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）國泰航空因機師及員工參與香港「反送中」運動，遭北京施壓，要求有「過激行為」的機組人員停飛中國大陸。今（12）日一份國泰航空發給員工的內部電郵，要求員工不得在社交媒體上公開任何內部機密及商業資料，也不得參與或支持任何示威活動，否則將面臨解僱。

國泰航空行政總裁Rupert Hogg在今日發給員工的內部電郵中表示，國泰航空對於任何違法行為都是「零容忍」態度，而任何支持或是參與「反送中」運動的員工都將面臨嚴格處分，比如解僱。

Rupert Hogg表示，近日發現有員工在網路上公開機密資料，而這是公司不能接受的。員工不得在社交媒體上公開或發佈任何構成欺凌或騷擾，甚至令公司蒙羞的資訊。

中國民航局日前向國泰航空發出「重大航空安全風險警示」，要求其加強內部管控，包括禁止國泰航空員工參加或支持「反送中」運動、有過過激行為的機組人員停飛中國，並要求國泰航空提交飛往中國的航班機組人員身份信息，若未審核通過，將不接受該航班等。

香港「反送中」運動情況漸趨嚴峻，昨（11）日抗爭運動中，香港警方以強勢武力鎮壓，衝入地鐵站施放催淚彈。

有港警近距離對一名女子開槍，布袋彈擊碎護目鏡，傷及右眼，血流如注，根據前線醫護人員表示，女子右眼已失明。

此爭議行為引發民眾憤怒。今（12）日有市民發起「警察還眼」集會，下午1點集結在香港機場大廳，揚言「百萬人塞爆機場」，香港機場管理局宣佈暫停今日所有航班登記，除已完成登機程序及正前往香港航班外，其餘航班全部取消。