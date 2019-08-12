  1. 首頁
  2. 國際

國泰航空警告員工不得參與示威 不聽話就開除

Rupert Hogg表示，員工不得在社交媒體上公開或發佈任何構成欺凌或騷擾，甚至令公司蒙羞的資訊。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/12 17:13
香港「反送中」抗爭11日遭警方空前強勢鎮壓，一名示 威女子遭射傷右眼，引發黑衫軍強烈憤慨，12日中午1 時號召支持者全面罷工，百萬人塞爆機

香港反送中延燒百萬人塞爆機場　旅客受影響

香港「反送中」抗爭11日遭警方空前強勢鎮壓，一名示 威女子遭射傷右眼，引發黑衫軍強烈憤慨，12日中午1 時號召支持者全面罷工，百萬人塞爆機 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）國泰航空因機師及員工參與香港「反送中」運動，遭北京施壓，要求有「過激行為」的機組人員停飛中國大陸。今（12）日一份國泰航空發給員工的內部電郵，要求員工不得在社交媒體上公開任何內部機密及商業資料，也不得參與或支持任何示威活動，否則將面臨解僱。

國泰航空行政總裁Rupert Hogg在今日發給員工的內部電郵中表示，國泰航空對於任何違法行為都是「零容忍」態度，而任何支持或是參與「反送中」運動的員工都將面臨嚴格處分，比如解僱。

Rupert Hogg表示，近日發現有員工在網路上公開機密資料，而這是公司不能接受的。員工不得在社交媒體上公開或發佈任何構成欺凌或騷擾，甚至令公司蒙羞的資訊。

中國民航局日前向國泰航空發出「重大航空安全風險警示」，要求其加強內部管控，包括禁止國泰航空員工參加或支持「反送中」運動、有過過激行為的機組人員停飛中國，並要求國泰航空提交飛往中國的航班機組人員身份信息，若未審核通過，將不接受該航班等。

香港「反送中」運動情況漸趨嚴峻，昨（11）日抗爭運動中，香港警方以強勢武力鎮壓，衝入地鐵站施放催淚彈。

有港警近距離對一名女子開槍，布袋彈擊碎護目鏡，傷及右眼，血流如注，根據前線醫護人員表示，女子右眼已失明。

此爭議行為引發民眾憤怒。今（12）日有市民發起「警察還眼」集會，下午1點集結在香港機場大廳，揚言「百萬人塞爆機場」，香港機場管理局宣佈暫停今日所有航班登記，除已完成登機程序及正前往香港航班外，其餘航班全部取消。
反送中

相關新聞

香港親中議員奇葩言論　不懂科技被網民譏笑活在上世紀
香港親中議員奇葩言論　不懂科技被網民譏笑活在上世紀
2019/08/10 17:49
香港前線記者吸入催淚氣體　逾95 %咳血　嚴重者胃腸穿孔
香港前線記者吸入催淚氣體　逾95 %咳血　嚴重者胃腸穿孔
2019/08/10 14:49
【反送中】港民發起連三天「萬人接機」靜坐 港警：違法
【反送中】港民發起連三天「萬人接機」靜坐 港警：違法
2019/08/09 10:25
最美的抗爭場面　港人搶購雷射筆齊聚「觀星」聲援被捕學生
最美的抗爭場面　港人搶購雷射筆齊聚「觀星」聲援被捕學生
2019/08/08 11:19
香港網民發表「民間記者會」 打臉港府「抗爭致經濟衰退」說法
香港網民發表「民間記者會」 打臉港府「抗爭致經濟衰退」說法
2019/08/07 16:32