2020唯一能讓郭董買單的～是「人民的期待」！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 7月27日韓國瑜接受趙少康的專訪時談到，選舉在兩種心理下會有爆炸性的呈現，一種是「愛到最高點」，另一種是「恨到最高點」。

今(12)日風傳媒「觀點投書」作者孫恭正，在題為「菜包搞統獨，草包玩愛恨，難道2020只有操弄嗎？」一文當中寫道:

細數韓國瑜自初選至今，從「背後開槍」、「權貴密室協商」等，無一不在操作仇恨，而韓粉猶如喪屍般四處攻擊，受害者不計其數。

至於拚連任的「菜包」，因政績乏善可陳，所以積極操作統獨議題，無奈黨內獨派大老不買單，只好利用各種方式刺激對岸，希望碰巧「撿到槍」。

孫恭正認為2020兩大黨推出的候選人，一個操作統獨，一個玩弄愛恨。在這樣的操作下，台灣恐怕又將被撕裂，所有人都是受害者，只有政客個人得利。這並非真正的民主。

文中提到「老虎軍團」為郭台銘發起連署，原本是支持者自發行為，卻引來政客圍剿，說是破壞團結云云。有人則藉機攻擊馬英九、郝龍斌，說是他們找來郭董，就該由他們把郭董帶回來支持草包。

不過孫恭正認為，郭董有鋼鐵般的意志，絕非馬、郝所能呼之即來，揮之即去？唯一能讓郭董買單的是「人民的期待」。

孫恭正說台灣政黨惡鬥幾十年，搞得薪資倒退20年，GDP被南韓超越，年輕人不敢有夢想，只盼省吃儉用，存錢吃頓大餐，或買「愛瘋」之類的「小確幸」。

要挽回這種局面，唯有「唾棄政客誤國」、「終結分贓政治」、「超越黨派利益」、「人民當家作主」。誰能做到這一點，誰就符合人民的期待。

他指出，近期美麗島電子報民調出爐，菜包狂勝草包9.2%，草包的不信任度高達59.2%。

就算是生長於深藍家庭且已加入國民黨35年的孫恭正本人都認為，這麼多年來不論「含淚」、「吐血」也要投藍。但這次真的不行了，「實在投不下去呀！」而和他相同想法的人不在少數。

他強調明年2020選民絕不會讓任何「操弄」得逞，他認為人民有權拒吃「臭魚爛菜」，

只有讓藍綠一起「在野」，藍綠才有可能真正反省，這才是人民之福。

原文連結: 觀點投書：菜包搞統獨，草包玩愛恨，難道2020只有操弄嗎？