港民發起集資全球登報批港府暴力鎮壓　百萬美元一小時達標

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）反送中條例風波已超過兩個月，昨（11）日香港街頭又爆發警民衝突，不滿港警暴力鎮壓的港民今（12）日再度發起網路眾籌（集資）活動，預計17、18日於全球登報，揭露香港警方戰爭罪行。

這項由「G20團隊」和「攬炒團隊」在gofundme網站發起的眾籌活動，今天早上才開始1小時，就迅速達到100萬美元（780萬港幣）的預定目標。截至下午2時30分，已籌得近197萬美元，超過2.2萬人捐款。

G20團隊在活動聲明稱，自6月9日（第一次反送中遊行）至今，香港人所遭受到的暴力和非人道對待，已經遠遠超過文明社會可接受範圍。香港政府不斷使出暴力鎮壓，卻不是出面解決問題，令香港陷入長期緊急狀態。

「警黑暴力」已經到達恐怖襲擊、戰爭罪行程度。港警在地鐵站放毒氣（催淚瓦斯），日本曾經稱這為沙林毒氣恐襲；近距離開槍射人、射爆人眼，國際層面叫做軍事處決；而無差別攻擊，更可以被歸類為恐襲。

聲明反問，你願不願意放縱「港共」將戰爭罪行包裝成「最低武力鎮壓暴動」？

這次眾籌是再度將行動升級，由G20團隊和「攬炒團隊」共同發起，向全世界揭露「香港政府如何不擇手段鎮壓異見人士、動用化武無差別攻擊市民、一米距離開槍襲擊殺市民」。

聲明中解釋，此次眾籌行動暫定分為兩輪，第一波是8月17、18日全球登報揭露港府戰爭罪行；其次是「831框架」（香港特首普選決定）空降週年，以及各國議會9月開會時，G20團隊和「攬炒團隊」將會設法發起各種行動，爭取各國同時制裁港共一干人等之戰爭罪行。

最後呼籲全球，全力響應8月17日的集會遊行，以及8月16日由學界、攬炒團隊聯合舉辦的「英美港盟，主權在民」遮打集會，推動英國確認中國違反「中英聯合聲明」及英美制裁香港政府官員、建制派及警方。

這項由「G20團隊」和「攬炒團隊」在gofundme網站發起的眾籌活動，今天早上才開始1小時，就迅速達到100萬美元（780萬港幣）的預定目標。（圖取自gofundme網頁gofundme.com）