金曲原民歌手赴日演出　漫才少爺搞笑分享文化差異

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金曲獎最佳原住民歌手的查勞‧巴西瓦里受邀赴日演出，結合原民音樂以及日文歌謠「蘋果之歌」，獲得弘前市民眾熱烈迴響，文化部後續更將安排金曲歌手陳建年到福島縣共促台日交流。

文化部發布新聞稿指出，日本為迎接2020東京奧運大會的來臨，全國各地有多個城市登錄為奧運選手接待城市，目前登錄為台灣接待城市總數已達24城市，居各國之冠。

文化部駐日本台灣文化中心為使接待城市更加瞭解台灣文化，委請株式會社MCIP HOLDINGS並由日本知名演藝公司吉本興業，安排近日在青森弘前市舉辦「用歌聲與笑容和台灣相繫～接待城市文化交流活動in弘前」活動。

該活動邀請金曲獎最佳原住民歌手的查勞‧巴西瓦里（Chalaw Pasiwali）赴日演出，以阿美族語演唱台灣原住民風情的歌曲，並以輕鬆的音樂風格用吉他彈唱當地民眾耳熟能詳的日文歌謠「蘋果之歌」，獲得台下以蘋果出名的弘前市民眾熱烈回響，成功以原住民音樂與日本民謠「蘋果之歌」拉近台日文化距離。

文化部說明，此演出適逢日本的國定假日「山之日」三連休首日，在攜家帶眷購物逛街的AEON TOWN樋之口購物商場演出，邀請吉本興業藝人且是青森朝日電視台節目「HAPPY」的名主播ABE KOUJI擔任主持人，以幽默方式向當地民眾介紹弘前市與台灣歷年的交流活動，介紹台日民眾都愛吃的台灣芒果與弘前蘋果。

此外，青森當地駐點的雙人組搞笑藝人Cutie Bronze，與長年在台發展的搞笑雙人組「漫才少爺」同台，並以台灣為題抬槓說笑，將他們實際在台體驗到的文化差異分享給現場觀眾。

最後，原民歌手查勞分享阿美族的特殊文化，加深弘前當地民眾對臺灣原住民文化的理解，並在為期三周的活動現場中，展出台灣女子壘球代表隊與弘前市學生過去交流活動的珍貴照片。

駐日本台灣文化中心結合2020東京奧運台灣選手接待城市共同促進台日文化交流，今年除在弘前市演出外，將繼續於11月3日安排金曲歌手陳建年到福島縣南相馬市交流演出。