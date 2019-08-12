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日韓貿易戰升溫　9月起南韓將日本剔除「出口優惠國」名單

外界認為此舉是針對日本先前將韓國踢出白名單，而採取的反制措施。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/12 16:16

圖為日本新宿火車站月台 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 南韓政府今(12)日決定把日本從適用貿易優惠的「出口白名單」移除。雖然政府表示此舉是改善出口管制體系的例行措施，但被外界認為是針對日本將韓國移出白名單，而採取的反制措施。

南韓政府今天發佈的《戰略性貨品進出口告示修訂案》將南韓的戰略性貨品進出口優待甲類國家分為甲1和甲2兩類，日本歸為甲2，其餘甲類國家歸為甲1類。

甲1類國家可享受與以往相同的優惠待遇，甲2則不然。此次將日本排除後，南韓出口白名單(white list)國家由29個減少為28個，它們均為加入四大多邊出口管制體系的國家。

四大體系包括《瓦森納協定》（The Wassenaar Arrangement, WA）、核供應國集團（Nuclear Suppliers Group, NSG）、飛彈技術管制建制（Missile Technology Control Regime, MTCR）、澳大利亞集團（Australia Group, AG）。

南韓產業通商資源部長官成允模（Sung Yun-mo）在記者會上表示，對戰略性貨品出口實施管制，需符合國際出口敏感物料管制體系的基本原則。南韓很難與違反該原則或是反覆出現違規事例的國家進行緊密合作。

成允模還指出，甲2類的出口管制程度與乙類國家相同，僅對個別申報時的部分材料和戰略物資的仲介貿易申報予以豁免。

《戰略性貨品進出口告示修訂案》將公開徵求意見20天，經規制審查、法制處審查等程序後於9月生效。成允模表示，如果日本政府在徵求意見期間提出交涉，南韓政府願隨時給予回應。

中央社報導，日本政府7月4日開始限制對南韓出口3種關鍵半導體材料，8月2日又將南韓移出簡化出口手續的「白名單」。新規定將從28日開始實施。
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南韓
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戰略
貨品

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