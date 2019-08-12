世界排名第六 國際資訊奧林匹亞競賽臺灣狂摘2金、2銅

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣4名好手參加2019年第31屆國際資訊奧林匹亞競賽， 10日凌晨自亞塞拜然巴庫傳回捷報，在87個國家、327名學生參賽中，代表參賽的4名學生總計獲得2金、2銅，國際排名以獲獎牌數計算為第6名。

其中，以國立科學工業園區實驗高中學生蘇柏瑄成績為最佳，獲得個人排名第6名，另一名金牌獲獎者為王師宇，亦為該校學生，其獲得個人排名第11名。

特別值得關注的是，今年國際資訊奧林匹亞主席（IOI President）仍由國立臺灣師範大學資訊工程學系教授李忠謀擔任，他也在閉幕典禮中，頒發金牌獎項及世界第1名獎座。

本年度負責選、培訓工作及輔導團隊，由李忠謀教授等10多位專家學者組成，歷經初選、選訓營、複選及決選等4階段，從161名學生當中選出4名代表我國參加比賽。

而本屆代表團亦由李忠謀擔任團長，代表團於108年8月3日出發前往亞塞拜然參賽，競賽活動於當地時間8月10日下午4時（臺灣時間為下午8時）舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於8月16日返抵國門。

本次俄羅斯選手勇奪4金位列第一，中國及美國為3金、1銀、南韓及越南為2金、1銀1銅，我國則為2金2銅。台灣自1994年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲21金、50銀、26銅。