寶萊塢明星也按讃 孟買捷運臺灣觀光彩繪列車啓航

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣觀光史上首列由寶來塢雙明星Sumeet Vyas與Sapna Pabbi代言的印度台灣觀光彩繪捷運列車，在8月11日由臺灣觀光局新加坡辦事處主任林信任，依印度傳統揮旗儀式，於印度孟買韋爾索瓦地鐵站正式啟動，自8月1日起為期一個月，以每七列就有一列台灣觀光彩繪列車的頻率穿梭於印度第一大城孟買大都會區，也為即將到來的印度獨立日增添幾許「台灣風情」。

以寶萊塢電影《救救菜英文》男明星Sumeet Vyas 和寶萊塢電視明星Sapna Pabbi這對銀幕情侶赴臺灣拍攝的照片為主打，生動地展現了臺灣豐富的文化和美景，忙於工作的男明星Sumeet Vyas，特別利用這次赴台臺灣拍攝的機會，與新婚太太電視演員Ekta Kaul展開小倆口的工作蜜月之旅，並盛讚台灣的美景

林信任指出，結合寶萊塢明星與台灣美景的台灣觀光彩繪捷運列車，除了以明星魅力提升台灣觀光品牌形象之外，對印度旅遊業聚落的重鎮孟買而言，亦可提振業者銷售信心。

觀光局預計在十月間觀光局孟買服務處成立一周年時，將發表Sumeet Vyas與Sapna Pabbi主演的五支台灣宣傳影片。

印度市場是全球增長最快的旅遊市場之一，喜歡奢華以及購物的印度的遊客，近年來受到許多國家觀光局的關注。 台灣觀光局也將印度列為新南向政策的重點國家大力宣傳，並藉由觀光列車、旅遊推廣會，接連在印度六大城市宣傳觀宏專案便利赴台簽證措施，並加強與航空公司的合作。