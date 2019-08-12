總統府開放免費住一晚　評審吳鳳：會稍微嚴格

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）總統府化身Air B&B？由文化總會及交通部舉辦的「來去總統府住一晚」活動，廣邀全球旅客來台體驗總統府內免費住宿活動，今日正式公布申請評選辦法，評審陣容包含知名主持人吳鳳、社會觀察家詹偉雄，其中，吳鳳表示自己會稍微嚴格點。

中華文化總會、交通部觀光局舉辦全球首創「來去總統府住一晚」免費體驗活動，今(12)日舉行記者會，正式公布活動官網與報名辦法，並發布國際宣傳影片，記者會上包含總統府發言人張惇涵、文化總會副秘書長李厚慶、交通部觀光局副局長張錫聰、社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳等皆共襄盛舉。



記者會上出席貴賓，左起：交通部觀光局副局長張錫聰、總統府發言人張惇涵、文化總會副秘書長李厚慶（圖/文總）

張惇涵表示，蔡英文總統上任後推動了許多開放總統府的活動，過去旅客來台的第一印象可能是小籠包、珍珠奶茶，但「來去總統府住一晚」可以讓全世界想認識台灣的觀光客有新的第一印象，就是民主、自由、開放，因為全世界唯一開放總統府住一晚的國家，就是中華民國台灣。

李厚慶笑說，「來去總統府住一晚」的官網十分好記，nightattaiwan的諧音就是台語的「來台灣」，邀請大家快點來台灣。他也提醒全國的朋友，如果你有國外友人，請大家發揮力量，讓更多人知道並加入這個計畫，並且請有意報名的國際朋友們，趕快拍攝宣傳影片，把握時間來報名。

此次，三位評審團包含社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑。

詹偉雄說，這個活動非常酷，因為現在全球的旅行概念已經不是去名勝地拍照留念，而是進到一個意義非凡的地方，通過身體的遭遇，獲得刻骨銘心的體驗，回到你的國家時，完成一場自我敘事的重現。唯有這樣，才能把自身的遭遇對外界做一個具有吸引力的表達。

吳鳳則說，這個活動讓他感到驕傲且感動，因為總統府是非常有歷史的地方，他自己也很喜歡。而在台灣生活13年、同時也是「台灣女婿」的吳鳳，自認已經是台灣人，他非常感謝台灣把他當為一份子，身為這塊土地上的人，他會努力將台灣介紹給更多的朋友。台灣十分包容各個族群、宗教的人，因此外國朋友都認為台灣安全且舒服，這塊島嶼雖然不大，卻擁有豐富的文化。

許傑分享，他曾遇到一位日本攝影師，對方非常喜歡台灣，因為有一次來台旅行時迷路了，就去向路邊的阿嬤問路，兩人語言不通比手畫腳，但阿嬤一看地圖，就直接用摩托車載他到目的地，甚至還去買了一杯冬瓜茶給他，讓他十分感動，對台灣留下深刻印象。許傑希望這次「來去總統府住一晚」可以邀請到這位攝影師，透過他讓大家看到不一樣的台灣。

至於評選重點，詹偉雄說他會從自傳著手，希望能看到申請者淋漓盡致地感受到非一般觀光客感受到的、深刻的人文意念。

吳鳳希望入住者是有影響力、有創意、有想法的朋友，年齡不限，重點是要能幫台灣躍上國際舞台，因此吳鳳笑說自己的標準會「稍微嚴格一點點」。

外界對於實際入住地點十分好奇，張惇涵表示，會將總統府力行樓的備勤室進行簡單地修繕整理，作為國際旅客體驗「來去總統府住一晚」的場所，而總統府有維安考量，來體驗的旅客必須遵守維安規定，預計十月可迎接第一批旅客來到台灣，目前規劃接待十組旅客。

「來去總統府住一晚」報名期間自即日起至8月31日止，有興趣申請的旅客，可於網站上傳自我介紹短片，說明實質提升台灣知名度的方法，並回答自己為何是最佳人選等問題，更多詳情請前往官網查詢。



活動影片（影/Youtube）