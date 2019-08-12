【最新】時力又爆震撼彈　邱顯智宣布辭黨主席

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）時代力量黨主席邱顯智今(12)日中午宣布辭去黨主席職務，他說，為了時代力量連日的紛擾，以及支持者的疑慮與失落，負起政治責任。

邱顯智說，他期待新任主席繼續開創新的政治出路。

中央社報導，時代力量今天中午突然發布採訪通知，預告將有重大發表。

邱顯智在記者會上表示，之所以辭黨主席，主要是在時代力量立委林昶佐退黨後，讓他覺得自己的努力無法讓人信服，無法透過對話凝聚黨內共識。

再加上不分區立委高潞．以用等事件，讓時力的聲譽蒙塵。

辭任後他會義無反顧支持目前時力提名的區域候選人，甚至在必要時可以披上戰袍，到艱困選區，加入2020選戰。

最後他再次謝謝支持者，期許彼此勿忘初衷，繼續努力。

聯合新聞網11日報導，時代力量立委高潞・以用的助理，日前遭指控利用職務之便申請經濟部補助，違反「利益迴避」原則，經時力紀律委員會決議除名後，高潞日前「解編」國會辦公室，計畫籌組調查小組釐清案情。

然而，高潞昨(11)日發出聲明稿指出，她超過4天仍未收到黨中央的裁決理由書，因此將在明天(12日)向黨中央請求交付裁決理由書，同時循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，請求繼續保有黨籍及不分區立委身分。高潞也在昨天至台北地方法院提出「聲請定暫時狀態之處分」，以及「確認黨員資格存在之訴」。

高潞昨透過聲明稿表示，時代力量針對她的黨籍與不分區立法委員的黨紀處分，均因嚴重違背黨內規章所定程序而完全不生法律效力。

高潞聲明稿並指出，依照時力黨章，保障受處分人有20天申訴期間，因此她除了在 8日記者會明白敘述抗辯理由外，將依照「時代力量黨章」、「時代力量紀律裁決規章」與「立法委員行為法」、「政黨法」、「人民團體法」以及「憲法」，所賦予的法定救濟權利，尋求救濟管道。