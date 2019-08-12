新北義民爺國際嘉年華 16國駐台使節挑戰 「挑擔奉飯 」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市客家義民爺國際文創嘉年華熱鬧登場，昨（11）日市長侯友宜擔任祭祀大典主祭官，帶領來自澳洲、奧地利、荷蘭、英國、日本等16國的在台駐華使節共同行「三獻禮」，祈求風調雨順、市政昌榮。今年特別邀請多國在台留學生代表、新住民共襄盛舉，一同體驗客家風情，讓客家文化代代流傳。

義民爺是本土客家信仰，為清朝年間林爽文事件中所犧牲的義勇軍，由於當年作戰時，需要後勤補給糧食，歷史上即發展出「挑擔奉飯」這個極具特色的祭祀儀式。

16國駐台代表昨日共同「挑擔奉飯」至主祭壇前，交接給客家童軍，象徵客家傳統文化一代接一代，生生不息。

客家局表示，除了規劃客家DIY讓國外的大、小朋友一起體驗客家擂茶跟客家粢粑，藉由實際手作來感受客家的文化。今年於園區內還設有客家義民中華兵器特展，民眾在這次的展覽中將能夠近距離欣賞各式貨真價實的中華古兵器。

另外也將本次義民爺四格漫畫徵件得獎作品展出，透過青年學子幽默有趣的手法及創意展現義民爺的忠義情感，感受不一樣的義民爺文化，使義民爺文化更能貼近民眾。

本次參加的駐台代表包括巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處、聖露西亞大使館、斯洛伐克經濟文化辦事處、貝里斯大使館、吉里巴斯共和國大使館、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、荷蘭貿易暨投資辦事處、英國在台辦事處、諾魯共和國大使館、奧地利商務代表辦事處、莫斯科駐台北代表處、巴拉圭共和國大使館、馬紹爾群島共和國大使館、日本臺灣交流協會、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處及尼加拉瓜大使館等國家駐華使節等16國。

主辦單位也邀請新住民共同參與國際挑擔奉飯直播，在主祭大典後還規劃客家DIY體驗讓國外的大朋友小朋友一起體驗客家擂茶跟客家粢粑。