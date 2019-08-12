挺《反送中》 香港醫護人員即日起無限期罷工

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）香港民眾「反送中」運動進入第10週，昨（11）日一名女性示威者遭港警近距離開槍，布袋彈射破護目鏡，擊中右眼，血流如注，港民群情激奮。現在連香港前線醫護人員都看不下去，痛批這是重啟六四血腥。透過臉書宣佈，即（12）日起發起無限期罷工，直至政府和醫管局對民間的五大訴求有所回應，直至人道救援精神被重視。

一群盼望守護香港的醫療人員在臉書專頁「 2/8 醫護專職集會」發表聲明，表示六月九日至今，一場原本和平理性的示威，逐漸升級成多次警民衝突，甚至演變成一場革命。

然而，政府漠視民意，對多個組織及行業的呼籲不聞不問，曲解示威者行動，利用紅色媒體大肆渲染社會不安定，將一群追求和平的年輕人誣衊為暴徒。甚至多次和黑社會合作，無差別襲擊市民，而警察多次視若無睹，完全是草菅人命。

自721元朗黑夜以來，香港警察已經完全摒棄人性，多次瞄頭槍擊示威者，對已被制服的示威者拳打腳踢，在警署濫用私刑，甚至逮捕前線醫護人員、阻礙前線救援。除此之外在急症室埋伏及扣押病人，妨礙受傷人士求醫。

除了前線，警察在多個地區圍捕街坊，在民居及地鐵站、路軌、老人院及學校附近肆意發射數量龐大的過期催淚彈，禍及沒有防護裝備的市民，下至一歲小童，上至八旬老翁，無一例外，此舉對市民健康造成長期且不可逆轉的傷害，種種種種，罄竹難書，泯滅人性。近日警方的無差別拘捕及搜證， 包括拘捕方仲賢指其藏有攻擊性武器的做法極為荒謬。

香港警方於8月11日之清場及拘捕行動中，以警員假扮示威者作出拘捕， 在太古站近距離開槍射向人群， 在葵芳站內施放催淚煙， 及開槍射擊女示威者以致其眼睛嚴重損傷，極有可能失明等，警方手法極其卑劣及可恥。

政府死不悔改，冷漠地一味譴責示威者，拒絕溝通，從不認為自己有錯，甚至將「壽終正寢」的送中惡法「借屍還魂」，重新加入政府討論事務。而警察在政府護航下以喪心病狂，危害市民安全，濫暴濫捕，而毋需擔心被追究，為虎作倀，助紂為虐，完全是重演六四事件的血腥與殘暴。

前線醫護人員一向將廣大市民的身心健康視為己任，但與各位一樣，脫下制服的我們，亦只是渴求公義、真相及自由的香港人。

從8月12日起，醫護人員將發起無限期罷工行動，直至政府和醫管局對我們及民間的五大訴求有所回應，直至人道救援精神被重視，直至所有市民——無論示威者或普通街坊——生命安全受到保障為止。

聲明全文：