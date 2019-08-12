美國拉斯維加斯CTF資安攻防賽　台灣獲亞軍！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國太平洋時間8月9日～8月11日連續三天於美國賭城拉斯維加斯舉辦的第27屆DEF CON CTF（搶旗攻防賽）比賽中，代表台灣參加的台灣聯隊HITCON x BFKinesiS，在歷經三天不眠不休的熬夜解題，獲得第二名的好成績。

這也是台灣代表隊參加DEF CON CTF（CTF為Capture The Flag縮寫，即「搶旗」之意）迄今第6年，在資深老將HITCON戰隊與新生代戰隊BFKinesiS合體後，再度獲得亞軍的殊榮，僅次於美國PPP。

今年的冠軍隊伍是美國PPP（Plaid Parliament of Pwning）戰隊，中國隊Tea Deliverers位居第三。

iThome電腦周刊引述台灣HITCON CTF領隊李倫銓說，去年(2018)冠軍的韓國隊，今年(2019)沒有派出國家代表隊DEFKOROOT參賽，而是由三個入圍的韓國隊，各自磨練競技實力，包括CGC、KaisHack GoN和SeoulPlusBadAss等三隊。

不過李倫銓表示，長期佔據冠軍名次的美國隊PPP，以及其他中國強隊A*O*E的騰訊聯隊和中國長亭科技組成的Tea Deliverers等隊伍，實力也都不可小覷。

他說此次HITCON戰隊很重要的使命就是要做好傳承，也希望集合新生代的力量一起打拼，最後決定以HITCON x BFKinesiS合體聯隊方式，參加今年的比賽。

此次負責新生代戰隊BFKinesiS相關行政與行程安排的台科大資工系副教授鄭欣明表示，兩隊決定合體參賽後，HITCON戰隊在比賽前就密集和BFKinesiS成員溝通，從各自的專長項目到各種常用的工具交流以及分工等等。

鄭欣明認為，HITCON戰隊不愧經驗老到，無私的分享對於新生代戰隊BFKinesiS都是很正面的交流與學習。

以往台灣隊只有一組戰隊出國比賽，由台灣趨勢科技獨家贊助的經費就已經足夠，但從去年（2018)開始，面對兩組團隊出國打比賽，包括義美食品、叡揚科技以及Openfind網擎科技的企業贊助，讓比賽團隊可以順利成行；而教育部也針對出國參賽的學生提供專案的經費，協助大家出國比賽。