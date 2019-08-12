高雄桃源、那瑪夏停班停課　38處土石流紅黃警戒未除

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市山區連日大雨致道路崩塌落石不斷，桃源、那瑪夏今(12)日停班停課，雖然雨勢減緩，但土石流紅色、黃色警戒未除，土石鬆動仍有落石，區公所及民眾忙清理落石，籲民眾減少外出。

中央社報導，桃源區接連強降雨，台20線有多處落石，經公路總局甲仙工務段今天一早清理，已經搶通；四社部落聯外道路崩塌寬5公尺、長20公尺，道路淘空嚴重，影響部落37戶的對外交通。

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桃源區今雨勢明顯減緩，中央社引述桃源區長謝英雄說，山區土石鬆軟，仍有零星落石，盼民眾減少外出。

他表示，將協調鄰近四社部落果園地主提供便道讓部落居民通行，至於崩塌的社區聯外道路將委託顧問公司勘查評估修護。

謝英雄指出，初步了解，聯外道路路基淘空，修護恐有難度，將協調鄰近教會提供部分土地另闢替代道路；至於經費會尋求預備金支援。

目前高雄市山區包括桃源、那瑪夏、甲仙、茂林區的土石流警戒未解除；桃源及那瑪夏兩區的土石流紅色警戒共19條，黃色警戒也有19條。

謝英雄表示，桃源區還有827人暫時撤離到避難中心或依親，要等土石流警戒解除，區公所才會解除應變中心一級開設。

另外，台29線通往那瑪夏的道路也有零星落石，公路總局甲仙工務段段長陳正偉指出，一早已出動機具清除落石，至於勤和、復興的道路已解除封閉，目前山區道路暢通。

那瑪夏區長白樣．伊斯里鍛指出，雨勢減緩，區公所及里民加速清理部落落石，盼下午可以復原。

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