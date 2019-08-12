台灣文創前進紐約禮品展 美學中帶有溫度

2019紐約禮品展（NY NOW）夏季展今天登場，台灣10家文創廠商參加，從紙相機、自組音響到造型像房屋的開瓶器，業者發揮巧思融合科技與文化，展現有溫度的產品。

文化部今年精選22家文創廠商進軍國際市場，並委託台灣創意設計中心以Fresh Taiwan為名，帶領10家廠商參加11至14日於賈維茨會展中心（Javits Center）舉辦的紐約禮品展，連4年在這項禮品採購盛會亮相。

參展品牌中，Studio Smoll運用摺線讓消費者可自行將一張皮革摺成皮包，享受自行組裝的樂趣，而且過程不需黏膠或化學物質，皮包也採用對環境友善的天然植鞣皮革，因而入選大會永續主題展。

負責設計的思謀研器公司創辦人徐華憶受訪時提到，一開始是想做自己的包包，但發現不易自行組裝，才開發出摺線，搭配說明書，產品一小時內就可組裝完成，「這概念雖然比較新，但我想推薦給每個人，透過展會讓更多人認識我們」。

紙可拍PAPER SHOOT主打外殼多變的紙相機，今年除與國立故宮博物院合作「故宮翠玉白菜相機」，產品也已打進紐約現代藝術博物館（MoMA）通路。

在手機拍照蔚為潮流的當代，紙綸科技公司創辦人林秋吉形容自己的產品像有拉花的咖啡。他表示，紙相機拍照後無法預覽相片，營造傳統相機膠卷沖洗前的期待感，鏤空的觀景窗也讓人擺脫手機螢幕的小世界，不用再被高科技牽著鼻子走。

駐紐約辦事處副處長楊光彬說，參展台灣產品都是從心出發，令人對台灣充滿希望。過去台灣經濟發展著重科技產業，科技對多數人來說比較冰冷，加進文化元素後更有溫度，不僅提高產品價值，也是文化軟實力的展現。

參展廠商產品多元，投入音響設計6年的CELIA & PERAH展示自組音響，22STUDIO以建築精神打造四度空間機械表等風格小物，來自花蓮的Kamaro''an運用阿美族傳統編織技法打造包款，Yenchenyawen design studio則運用日本傳統修補器物的技法打造器皿。

Studio Kanari以金屬材質設計造型像房屋的開瓶器，mordeco展示轉轉零錢盒等別具巧思的產品，ystudio呈現曾登上紐約時報的銅製鋼筆，兒童玩具品牌eguchi toys以迷你版送子鳥搶攻北美禮品市場。

台創中心副執行長艾淑婷表示，這些業者不僅想拓展品牌知名度，也懷抱打造經典作品的夢想，希望透過產品傳遞台灣文化與生活型態，對台灣而言是很棒的國際行銷。

紐約禮品展是全球禮品採購盛會，有91年歷史，每年分夏、冬季展，吸引全球約70國、2000多家廠商、超過2萬5000名買家及專業人士參加，已成為居家、時尚生活用品與手做品牌嶄露頭角的重要舞台。