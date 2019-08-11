捷報！華視「忘川」獲美國獨立電影獎　龍劭華演活逃亡殺人犯

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）華視電視電影「忘川」繼獲得義大利奧尼羅影展最佳導演獎後再傳捷報，獲美國獨立電影獎的卓越獎，導演楊孟嘉說，這部戲能獲肯定，演員表演亮眼，居功厥偉。

中央社報導，「忘川」日前獲義大利奧尼羅影展（Oniros Film Awards）最佳導演獎後，再奪美國獨立電影獎（The IndieFEST Film Awards）的卓越獎。

「忘川」由演員龍劭華、潘麗麗、陽靚、李辰翔、徐裕傑主演，講述主角江一生（龍劭華飾）於29年前犯下殺人案後，拋家棄子、隱姓埋名展開逃亡，成為官二代的保鑣，卻在法律追訴期30年期將屆滿之前，意外與成為傳播妹的親生女兒相遇，還來不及相認，女兒已嗑藥過量昏迷，江一生還未與親人相認就面臨死別之情。

楊孟嘉過去拍攝了十幾年的紀錄片，也有許多編劇作品，並曾入圍電影優良劇本獎以及金鐘獎。

楊孟嘉說，此次「忘川」故事靈感，源自過去拍紀錄片時曾採訪的人物，並在之前知名飯店小模命案發生後，開始構思劇本，將過去訪問過的通緝犯與傳播妹兩種人物串在一起，因而創作出「忘川」這部作品。

楊孟嘉說，此次拍攝「忘川」，演員表現相當精彩，飾演主角的龍劭華每天收工後都打電話來討論劇情，希望能讓戲更精彩。

楊孟嘉也提到劇中飾演失智母親的潘麗麗，本來楊孟嘉只告訴她，「麗麗姐，妳就保持微笑就好」，但潘麗麗的演出表現令他驚艷，詮釋角色相當傳神。

「忘川」也入圍桃園電影節「台灣獎」，將與13部作品共同角逐最佳影片與最佳演員獎項。楊孟嘉表示，在「忘川」中，演員們以自然寫實的演出呈現角色的細膩心境，他相當看好演員能夠得獎。