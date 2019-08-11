大馬控告高盛17名董事　阿里巴巴總裁遭起訴

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）馬來西亞政府控告高盛集團17名現任和前任董事，指控他們涉入馬國主權基金一馬發展公司發行65億美元債券的醜聞，遭起訴的前董事包括阿里巴巴集團現任總裁伊凡斯。

中央社報導，彭博社（Bloomberg）指出，伊凡斯（Michael Evans）堪稱中國電子商務巨擘阿里巴巴在國際上的門面，他和其他被告曾任高盛在馬來西亞3個部門的董事，他們被控在安排一馬發展公司（1MDB）交易時誤導投資者。

伊凡斯是在2015年加入阿里巴巴集團，成為阿里巴巴近來所延攬人才中最受矚目者之一。他的任務是幫助共同創始人馬雲實現雄心大志，使阿里巴巴過半的收入來自海外。

伊凡斯在阿里巴巴進軍東南亞的過程中扮演重要角色，藉由收購東南亞最大電商平台Lazada的部分股權，，建立了最大的海外據點。

阿里巴巴正在向馬來西亞擴張，並把馬國視為世界電子貿易平台（E-WTP）的主要合作夥伴。伊凡斯還負責阿里巴巴在美國的擴張，以及兌現馬雲向美國總統川普提出的創造100萬個就業機會承諾。

猶如其他被控的嫌犯，伊凡斯目前面臨監禁和罰鍰，這起案件的影響可能遍及全球。

阿里巴巴發表聲明說：「2015年加入阿里巴巴集團前，伊凡斯是高盛集團的高階主管之一，我們已得知這項消息，並將繼續關注情勢的發展。」

高盛集團發言人則說：「我們認為今天宣布的指控，以及去年12月針對3家高盛子公司的指控都搞錯方向，我們將提出強而有力的辯護。」