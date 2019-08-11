布拉格同志大遊行登場　3萬人不畏雨勢上街

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）捷克布拉格同志驕傲大遊行吸引約3萬人不畏雨勢上街。同時，鄰國波蘭也舉行男同志遊行，整場活動和平進行。3週前波蘭才有一場LGBT集會遭民族主義者攻擊。

中央社報導，捷克同志節活動為期一週，昨（1０）日迎來同志驕傲大遊行（Prague Pride parade）。活動發言人蘭包斯科娃（Bohdana Rambouskova）說：「在諮詢警方後，我們估計共有3萬人參與遊行。」

蘭包斯科娃告訴法新社：「一切都進行很順利，一切都很好，除了天氣。遊行期間都在下雨。」

蘭包斯科娃指出，去年的同志大遊行吸引4萬名男女同性戀、雙性戀、跨性別者和支持者參與。

雖然一般來說，同志節都能順利舉行，但當地媒體報導，今年的活動遇到一些突發狀況。

8日有人在布拉格市中心焚燒彩虹旗幟，還有人在舉辦同志相關研討會和其他活動的島嶼上發射照明彈。

此外，布拉格清潔人員今天必須擦去遊行路線上遭人潑在樓梯上的油。

波蘭城市普洛克（Plock）也舉行男同志遊行，吸引約2000人共襄盛舉。對此，數百名極右翼民族主義者舉行抗議活動，反對這場遊行。

3週前，波蘭城市比亞里斯托（Bialystok）舉行LGBT集會，卻遭到一名民族主義者攻擊。因此，普洛克市男同志遊行過程中，當局派駐大量警方在場，才確保遊行和平進行。

身為保守的天主教國家，在波蘭，同志一直是熱門討論議題。執政的法律正義黨（PiS）抨擊，賦予同志權利將會威脅傳統家庭價值。