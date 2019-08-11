「島嶼酒吧」形塑多元台灣　新住民邀微醺觀眾互動演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《島嶼酒吧》重返臺北藝術節，由藝術家黃鼎云與來自泰國的陳業亮策劃，帶領6位國際表演者，以全新的模式、不同的樣貌，與所有觀眾一同共度微醺的夜晚，自12日起至17日中山區雙城街Bear House開張。

今年《島嶼酒吧》的副標取名為「地瓜情味了」，也是本次調酒的酒名。黃鼎云表示，除了近代臺灣人會自稱地瓜、蕃薯之外，這個島嶼的形狀也像地瓜，更進一步來說，因為地瓜的生長特性，也有堅忍不拔、堅毅的意思，恰好形塑「臺灣」這座島嶼的形象。

「地瓜情味了」的英文名稱「Sweet Potato Affair」，「Affair」有辦事處、事務處的意思，代表來臺的各國新住民需要辦理的文件和程序。另外，「Affair」也有情事、羅曼史的意思，黃鼎云表示，新住民來臺灣，無論待的時間或長或短，都可能與這個「地瓜」、臺灣當地人產生情感連結，這情感可能非常多樣化，而這份情就是在酒吧裡要分享的故事。

《島嶼酒吧》今年的表演者採用公開徵選的方式挑選，入選的都是素人，也是來自不同國籍、文化背景的新住民。黃鼎云表示，這些住在臺灣的外國人，他們不見得是我們平常定義的東南亞的新住民，他們來自四面八方，有些人只待兩三年，有些人長達一、二十年，好奇他們怎樣去認識臺灣這個島嶼？

黃鼎云和陳業亮傾向表演能與觀眾有更多的互動，試著打開表演的向度，培養觀眾的參與度和主動性。陳業亮表示，與其給觀眾劇場內的限制和規則，不如讓他們成為表演中的一份子，希望觀眾不再只是「我買了一張票，我等著一場戲發生。」的心態進到劇場裡。

黃鼎云表示，在酒吧這樣的主題框架下，觀眾須在一定程度下參與這樣的演出，與表演者之間不再有距離，希望讓觀眾不只是觀眾，而是參與者，甚至主動成為創作者。

進入《島嶼酒吧》，每位觀眾都能獲得一杯雞尾酒，開始與不認識的陌生人一起共酌、暢談。陳業亮表示，雞尾酒是混合、調和的，而文化背景與生命經驗也是，在酒吧裡，分享的不只是手上的雞尾酒，而是這杯酒背後或延伸的故事。

《島嶼酒吧》歡迎各式各樣的人，期待讓觀眾們體驗關於人與人之間不同的互動，並隨著新住民表演者，走進早已因新住民與移工而更繽紛多彩的世界，嘗試我們可能早已習慣的「地瓜」的全新風味。更多詳情請前往臉書查詢。