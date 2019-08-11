聯合國又矮化台灣 外交部：請正視中台互不隸屬

聯合國婦女權能署日前在臉書貼出承認同婚的國家圖表，將台灣標示為中國一省，經抗議刪除；今天聯合國卻再次用推特發同一張圖，外交部強烈抗議，請聯合國正視台灣與中國互不隸屬的事實。

聯合國婦女權能署（UN Women）日前在臉書貼出一張圖表列出承認同婚的國家，卻將台灣標示為「中國的一省」，經駐紐約辦事處嚴正抗議與各界指責後，這則貼文已被刪除。

不過聯合國官方推特今天再度發文，指世界上有1/3以上的國家將同性關係認定為刑事犯罪，所有人都應該能自由選擇自己的伴侶。推文並貼出日前婦女權能署刪除的同一張圖表，列舉承認同婚的國家，以各國國旗標列，在中華民國國旗底下，台灣被標示為「中國的一省」。

對此外交部長吳釗燮發推文表示，「聯合國再次搞砸了（UN screws up again !）」，台灣不是中國的一省，台灣將同性婚姻合法化，而不是中國。在中國，同性婚姻被認為是犯罪，人權與宗教自由也受到箝制。台灣是一個自由民主國家，擁有自己的民選總統和國會。

外交部發言人歐江安表示，對於聯合國官方推特發布全球承認同婚國家名單、但仍不當稱呼國名的貼文，外交部表達最強烈的抗議與譴責，並已指示駐紐約辦事處立即透過各種管道及方式向聯合國提出嚴正交涉，要求改正。

歐江安強調，正因為台灣是完全民主及重視人權的國家，才能對同婚議題進行公開、理性的討論，並成為亞洲第一個達到婚姻平權的國家。這個成就獲得國際社會普遍的肯定及讚揚，和極權專制且經常侵犯人權的中國無關。

歐江安表示，聯合國因偏袒中國的立場，讓這個單純的人權議題被泛政治化；不但嚴重誤導國際視聽，更再度凸顯聯合國已嚴重偏離中立原則及聯合國憲章精神，外交部對此深表遺憾與不滿。

歐江安說，外交部將持續積極促請聯合國正視台灣與中國互不隸屬的事實，切勿再蓄意錯誤解釋並濫用聯大第2758號決議，做為打壓與矮化台灣國際地位的藉口。同時，外交部也將結合國際社會友台力量共同行動，繼續致力保障全球人權平等、妥善維護國家主權地位，以及人民的尊嚴與福祉。