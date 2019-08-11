港島東遊行登場 北角福建幫動向受矚目

香港「反送中」抗爭今天移師港島東，預計遊行至北角。北角「福建幫」傳動員鄉親「止暴治亂」，下午有多名身穿「林被福建人」、「塞林木」的紅衣男子現身街頭，路人側目擔憂爆發衝突。

反送中示威者發起11日下午在港島維多利亞公園集會，即便警方事前已否決遊行申請，但預料示威者仍將按原定路線，遊行至北角的渣華道遊樂場。

北角5日曾發生不明人士從高空對示威者丟擲玻璃瓶事件，當天晚間更有示威者與在地福建幫人士大打群架；其後，傳出有大批福建省居民乘車南下香港意圖「止暴治亂」。

香港蘋果動新聞報導，近日微信出現多個福建人與廣東潮汕人群組，呼籲鄉親南下香港「支持福建兄弟」、「打港獨」。但群組卻將7月21日在元朗追打港鐵乘客的白衣人、誤指為「港獨分子」，反掀起大陸民眾對「白衣人」的仇恨意識。

綜合港媒報導，香港福建社團聯會10日曾舉行「止暴制亂、反獨保家」誓師大會。會上表示，香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，將堅定支持特首林鄭月娥施政及警察執法；並強調會將「止暴制亂，恢復秩序」化為具體行動，「人若犯我，我必自衛」。

但該聯會主席吳換炎表示，已提醒鄉親冷靜克制，留守家中，如有需要則報警求助，強調福建人11日「絕對不會出來打人」。吳換炎也澄清，5日的暴力事件和該聯會無關，不確定參與者是不是福建人。

據香港01直播畫面，許多北角商家11日紛紛拉下鐵門歇業，街上曾出現數名手持中國國旗的中年男子。下午4時許，當地一間酒樓發生小型打鬥事件，在現場見到多名男子身著紅色T恤，上面寫著「林被福建人」、「塞林木」等標語。

北角是香港閩南社群的聚居地，當地的春秧街曾有「小福建」的之稱。