全台飆高溫　戶外活動5裝備預防熱傷害

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）這兩日高溫炎熱，中央氣象局今（11）日中午過後發出高溫警報，北部和東半部有機會出現36度，甚至38度以上高溫，國健署建議民眾可運用「從頭到腳5裝備」預防熱傷害，在戶外悶熱環境長時間活動者，也應記得補充水分，以免造成脫水。

國健署提醒，近日高溫炎熱，從事戶外活動應戴寬邊帽及太陽眼鏡、穿著涼爽透氣之衣物、注意防曬、於陰涼處活動以減少太陽直曬時間、增加休息次數、定時飲用白開水等，並牢記預防熱傷害的從頭到腳5裝備要齊全：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之衣物、擦防曬乳、尋找蔭涼處」。

１. 寬邊帽或陽傘：利用可防紫外線之寬邊帽或陽傘避免陽光直射臉、耳朵及脖子。

2. 太陽眼鏡：選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛，並挑選可遮擋眼睛周圍及適合臉型的款式，且注意鏡片破碎的安全性。

3. 涼爽透氣之衣物：可考慮舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持良好的防護功能。

4. 擦防曬乳：外出前30分鐘建議使用防水且SPF30以上之防曬乳，並每2小時補充1次，可將防曬乳作為每天早晨保護的一部分；保存時應避免放置於過熱之處以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。

5. 尋找蔭涼處：外出時盡可能行走於通風蔭涼處，如：樹蔭步道、騎樓或建築物下，避免太陽直曬，並自備水瓶定時喝水，養成每天至少2,000㏄白開水的好習慣。

另外，若發現身體疑似出現熱傷害徵兆，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。