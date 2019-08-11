希爾頓獨家獻禮 台灣元素入饌

中秋節為華人三大節日之一， 今年，台北新板希爾頓推出兩款月餅禮盒滿足消費者送禮需求，分別為「希爾頓醉月禮盒(四入裝) 」NT$780 及「希爾頓月桂禮盒(六入裝) 」NT$1,080。因應希爾頓再次回歸台灣，結合台灣及廣東元素，以宜蘭三星蔥、台灣桂圓、新東陽肉鬆及埔里青梅等台灣元素，作為本次賞月主打星，在品嚐的當下，可透過包裝外盒那若隱若現的繁茂月桂樹及猶如慶店中煙花的綻放色彩下，讓您與家人在賞月之際也能透過包裝上的小巧思，一起歡慶中秋團圓喜樂。

宜蘭三星蔥、青埔青梅入饌 強調在地元素結合代表希爾頓回歸之意

三星蔥XO月餅主要以干貝柱和金華火腿為靈魂，加入紅蔥頭、冬蝦、辣椒、蒜酥及扁魚，適中火候拌炒而成極致鮮味後；再加入有著蔥界LV稱號「宜蘭三星蔥」，雙重層次和諧的互相襯托，絕對是您今年不容錯過的海味月餅。而酒釀桂圓，則是嚴選台灣在地煙燻桂圓肉，歷經多道工法製成酒釀桂圓，搭配麥芽糖及白鳳豆泥內餡，每一口都散發著撲鼻香氣，最能擄獲女人心。肉鬆豆沙口味月餅選用，榮獲台灣百大品牌的新東陽肉鬆為內餡，搭配質地綿密、口感細緻的白豆沙，甜中帶鹹香的滋味，為大家最熟悉的古早味。梅露口味月餅嚴選果大皮薄，肉厚核小且汁多的埔里青梅，以古早味方法醃製而成Q梅。每一口都吃的到Q彈梅肉，酸中帶甜的清爽滋味，讓中秋月餅傳達出幸福的酸V感覺。

經典不敗 蓮蓉、棗泥傳統廣式風味歷史傳承

同時也推出廣式月餅中經典不敗的蓮蓉月餅，將手工精選飽滿圓潤的蓮子，金黃色蓮蓉內餡晶瑩通透，不同於傳統的甜膩口感，濃滑細膩味清爽。棗泥核桃月餅，以香濃綿密烏豆沙包覆著口感柔和的美國加州核桃，搭配純正黑棗脫皮去子，飽滿內餡一口咬下，為中秋最熟悉的傳統好滋味。酒店總經理湯思嘉 Scott Thomson表示：「一年一度的中秋佳節，就讓希爾頓月餅禮盒承載著您的思念，在明月的照映下，傳達月圓人團圓的情意。」

台北新板希爾頓「希爾頓醉月禮盒(四入裝) 」或是「希爾頓月桂禮盒(六入裝) 」創意及美味兼具，送禮自用兩相宜。即日起開放預購，8月15日前可享早鳥85折優惠。購買11盒以上免運費宅配至指定地址，購買100盒以上更可享8折優惠!