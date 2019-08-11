團結台灣　力挺本土政權　本土派大老組護台灣聯盟

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2020年總統大選在即，面對中國推動一國兩制台灣方案，台灣之友會總會長黃崑虎、獨派大老辜寬敏、台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信等多位本土派大老決定成立「守民主護台灣大聯盟」，呼籲要團結保護台灣，力挺本土政權。

引述自由報導，近來香港反送中抗爭，加上中國領導人習近平年初倡議一國兩制台灣方案，引發台灣本土人士的憂心，包括台灣社社長張葉森與黃崑虎等人都提及要支持民進黨本土政權，支持蔡英文總統競選連任。

而昨（10）日台灣之友會總會長黃崑虎在國賓大飯店邀集泛綠各政黨代表與多個本土社團幹部餐敘，與會人士包括民進黨副秘書長郭昆文、台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯、時代力量發言人陳志明。

另外，本土社團代表除了張葉森、李川信，還包括台教會的賴振昌、南社的翁銘章及代表台灣國家聯盟的周福南等人，台灣制憲基金會執行長林宜正、台灣之友會總會副會長王美琇也出席，經過長達三小時的會議，決議成立「守民主護台灣大聯盟」。

報導提到，「守民主護台灣大聯盟」由黃崑虎擔任總召集人、辜寬敏出任榮譽顧問，規劃11月初正式舉行聯盟成立大會，與會人士表示，盼未來「守民主護台灣大聯盟」能舉辦類似2004年的228百萬人牽手護台灣的運動，團結和感動台灣人民在明年總統大選時出來投票，讓台灣避免走向傾中之路與一國兩制的危險，讓台灣自由民主的生活方式獲得確保。

另外，「守民主護台灣大聯盟」預計本週將再開會，討論舉辦具體的大型活動，號召台灣人民明年總統大選出來投票。