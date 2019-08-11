6萬人上街抗議莫斯科選舉不公 8年來最大規模

儘管當局展開鎮壓行動，高達6萬名俄羅斯人10日在首都莫斯科上街抗議，表達對首都市議會選舉不公的不滿，這是過去8年來的最大規模政治抗議運動。

監督團體OVD-Info指出，警方在莫斯科的示威抗議逮捕245人，第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）則有80人被捕，包括頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）和布揚斯克（Bryansk）等其他城市也有少數人被捕。

莫斯科和聖彼得堡的示威抗議展開後，警方就拘捕數十人，在示威抗議登場前已有一位反對陣營主要人物被捕。但相較於上週的示威抗議逾1000人被捕，且不少是粗暴拘捕，當局今天的回應溫和許多。

監督團體「白色計數器」（White Counter）表示，高達6萬人參與10日的莫斯科示威抗議，這是過去8年來的最大規模抗議活動。警方則估計約2萬人走上街頭。

不滿莫斯科市議會選舉不公引發的歷時一個月示威抗議，已演成自2011至2013年民眾不滿選舉舞弊走上街頭以來的最大規模持續性抗議運動。

莫斯科的抗議民眾怒吼「打倒獨裁者！」，並揮舞俄羅斯國旗，他們要求當局容許反對派候選人，角逐9月登場的莫斯科市議會選舉。

莫斯科抗議活動展開期間，國營電視台播出身穿皮夾克的總統蒲亭（Vladimir Putin），出席「夜狼」（Night Wolves）機車俱樂部在克里米亞半島（Crimea）舉辦的機車秀。俄羅斯於2014年兼併烏克蘭的克里米亞地區。

蒲亭和克里姆林宮截至目前，一直避免評論莫斯科市議會選舉引發的騷亂。