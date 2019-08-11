港警逮捕持雷射筆女子引眾怒 尖沙咀警署被圍

香港警察10日晚間在尖沙咀鬧區逮捕一名持雷射筆的女子，引發上千圍觀民眾不滿鼓譟逼近。警方被迫撤回尖沙咀警署，示威者包圍警署要求放人，警方連續發射催淚彈並驅散逮捕數人才告解圍。

綜合立場新聞、香港電台報導與網路訊息，這名身穿白衣的年輕女子，當時並沒有配戴示威者裝備，但右手持有一支雷射筆。女子被捕後曾高喊自己的姓名，事後被網友起底指她是國泰航空郭姓空姐。至截稿前，港警尚未對外說明。

「反送中」示威者10日晚間在香港多區進行「快閃」堵路行動。港警近晚上9時在尖沙咀鬧區進行清場時，引發大批群眾在旁圍觀，並喊口號要警察離開；過程中，群眾有人持雷射筆射向鎮暴警察。

隨後，突然有兩名鎮暴警察從防線衝出，向左側的人行道快速追逐，並壓制一名白衣年輕女子，立刻引發在場記者與群眾圍觀，並有人攻擊警察試圖營救該名女子。

鎮暴警察立即揮棍驅離周邊群眾，並以身體壓制該名女子，過程中還推倒一名記者，引發在場群眾包圍鼓譟大罵警方並高喊放人。警方見狀，立刻加派多名鎮暴警察援救，並將該名女子帶上警車。

在場至少上千群眾不斷向警方逼近，迫使警方防線不斷後撤，並發射兩枚催淚彈，最後撤回尖沙咀警署，數百名示威者則包圍警署抗議。警方在警署內對外發射多枚催淚彈，並以強光從警署高樓上照射，反制示威者丟東西、照雷射光。

晚間11時許，大批鎮暴警察突然從警署衝出，快速推進並前後包抄，至少逮捕兩人，警署才告解圍。