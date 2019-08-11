中南部山區嚴防豪雨　北、東部高溫炎熱當心發生焚風

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今（11）日西南風偏強影響，氣象局發布8個縣市的豪雨及大雨特報，主要集中在中南部山區，其中高雄市桃源及那瑪夏區24小時雨量逾250毫米，那瑪夏區甚至達土石流紅色警戒。氣溫方面，大台北地區及東半部高溫炎熱，亦有37度左右高溫發生的機率。

受到西南風偏強影響，氣象局上午發布8縣市豪雨、大雨特報，包含高雄市、屏東縣、台東縣及嘉義山區有有局部大雨或豪雨，台中山區、雲林山區、南投山區和台南山區有局部大雨發生的機率，另外，因連日降雨山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

而新竹、苗栗清晨至上午有機會出現短暫陣雨，其他地方則多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，因西南風沉降影響，北部及東半部天氣炎熱，桃園以北及東半部高溫有機會來到37度左右，東部及東南部有焚風發生機率，至於其他地方高溫則在32到35度，外出請多補充水分並做好防曬。

氣象局預測，下週一至下週六（12日至17日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

圖為11日截至上午9時累積雨量圖。（圖取自氣象局網頁www.cwb.gov.tw）