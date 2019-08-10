美國槍擊案頻傳 防彈書包熱銷

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國上週接連發生兩起重大槍擊案，再度引發槍枝管制論戰，但此時卻有一種業者，趁機大發橫財，那就是「防彈書包」製造商。

美聯社報導，上週德州與俄亥俄州24小時內兩起槍擊案，奪走了31條人命。隨著開學季到來，憂心忡忡的家長，不得不為孩子的安全多花點心思，防彈書包因此大賣。Guard Dog Security、TuffyPacks 與Bullet Blocker等公司開心數鈔票的同時，也引發了大賺不義之財的批評。

像是TuffyPacks，就是主打可拆式防彈板，將之塞入背包內，雖不能完全抵擋子彈的殺傷力，卻號稱能避免致命傷害，一塊板子就是生死之隔，果然成了賣點。上週德州沃爾瑪超市槍擊案發生後不消幾天，銷售量就暴增三倍。

不過，生死攸關的產品，價格顯然不會太親民。一塊TuffyPacks防彈書包板，從129到149美金（4,078元至4,700元新台幣）不等。其他品牌的類似書包也要價119至199美金。

若真有防彈功效倒也罷了，但這類產品的防護性，難免令人質疑。Guard Dog Security與TuffyPacks書包，都宣稱依照美國國家司法研究所（National Institute of Justice）標準，經獨立實驗室測試通過，可有效阻擋9釐米與.44麥格農左輪手槍，「就像穿著警用防彈背心」。

不過，此一說法遭該國家機構打臉，指其從未做過類似測試，也從未核發相關證明，呼籲消費者勿輕信行銷話術。再者，防彈書包在軍用武器前，也只有被絕對輾壓的份。偏偏美國校園槍擊案，還真不少槍手使用了軍用槍枝，如20212年康乃迪克州的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案，就是個血淋淋的例子，共26名學童與教師死於槍下。

TuffyPacks 防彈板（AP）