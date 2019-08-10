羅馬古蹟祭重罰 「坐下」休息萬元新台幣就飛了

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）到國外旅遊，累了難免會席地而坐，稍事歇息，但有意赴羅馬觀光的旅客，一屁股坐下的代價，可能是令人瞠目結舌的高額罰款。

義大利以古蹟名勝聞名，隨處都是有著數世紀歷史的建築，然而古蹟管理也成了一門頭痛課題。CNN報導，羅馬最近下了一道禁令，不得在知名聯合國世界文化遺產「西班牙階梯」（Spanish Steps）坐下、躺下，違者可處250歐元（8,900元新台幣）罰鍰，若導致階梯出現髒污或毀損，甚至可開罰400歐元（14,240元新台幣）。

西班牙階梯與西班牙廣場相連接，拾級而上就是另一名勝山上天主聖山堂。這座階梯是於1723至1725年間，由法國波旁王朝贊助梵蒂岡所建。2016年10月才完成階梯修復、清理工程，耗資150萬歐元，帳單還是由義大利知名精品寶格麗（Bulgari）買單，作為品牌130周年慶相關活動。

事實上，羅馬此前已實施了多項古蹟維護措施，包括西班牙階梯在內的多處景點，都不得飲食，但連坐下都要罰，倒是頭一遭。畢竟遊客如織，官方不得不下重手保護這些重要收益來源。

其他禁令則有：不可在羅馬特雷維噴泉（Trevi Fountain）游泳、不可在古城佛羅倫斯邊走邊吃、大型郵輪不可停泊威尼斯等。前赴觀光的民眾可得多留意，以免觸法，掃了遊興。