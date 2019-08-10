香港親中議員奇葩言論　不懂科技被網民譏笑活在上世紀

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港親中建制派議員葉國謙與葉劉淑儀於週四（8）在電台節目中，舉出一些讓人哭笑不得的證據，說明示威背後必有「犀利大佬」或「外國勢力」指揮抗議民眾，被網民譏笑不懂科技的程度彷彿還活在上個世紀。

中國人大香港代表的葉國謙，在雷霆881電台《在晴朗的一天出發》節目中，稱示威者十分具有組織性，懷疑必定有人在背後策動指揮，「我從未見過一個這麼有組織性（的抗議）！向東就向東、向西就向西，去屯門就屯門、去天水圍就天水圍、去黃大仙就黃大仙，不會是普通人做得到的！」

葉國謙又說示威者裝備「媲美警察」，被問到有哪些裝備，卻回答有全套黑色衣服、又有眼罩跟安全帽，連主持人都聽不下去打斷葉國謙，「有五金行啊。」

葉國謙不予理會，繼續忘我地提出其他證據，說示威者佔領入境大樓大廳，隔日卻又在大樓外向市民鞠躬道歉，咬定一定是有人指點如此「高招」，被網民譏笑到底是在稱讚還是譴責示威的年輕人。葉國謙又說示威者在地鐵售票機上，留下現金或車票，認為不可能是每個人放一點放一點就能有這麼多錢，一定是有人大規模提供（備註：香港地鐵成人單程票平均10港幣，約40台幣）。

新民黨主席葉劉淑儀也上同一個節目，聲稱示威者「反應快」，每天都能推出不一樣的行動，認為背後一定有「隱形、非常精密的大佬指揮」。被主持人追問「大佬」是誰，葉劉淑儀稱自己「只是個議員」，沒有任何實質證據。

然而，葉劉淑儀馬上繼續說，示威者精通科技，懂得用Telegram、AirDrop以及連登討論區（LIHKG），認為一定有人從背後教會他們操作這些科技。主持人又聽不下去地插嘴回應，「現在每個年輕人都嘛會用。」葉劉淑儀只是激動回應，「總之是很懂得用來發動（抗議）啦！」

葉國謙和葉劉淑儀的言論隨即成為網民譏笑的對象，認為不懂日常科技的程度，也未免太過「離地」（脫節）。



葉國謙和葉劉淑儀的言論（抗議民眾自製文宣）