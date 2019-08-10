國安局長邱國正下重手！　總統特勤首波20人遭調職處分

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 國安私菸案持續延燒，曾公開宣示會下重手整頓紀律的新任國安局長邱國正，果然出重手！首波有約20名「永和警衛室」特勤幹部及官員遭調職處分，人事命令在近日陸續生效。

軍方證實原永和警衛室外衛主任陳逸夫少將，已調回陸軍司令部擔任委員一職。陳逸夫才剛在今(2019)年7月1日晉升為少將，因涉及私菸案，調回陸軍司令部擔任委員，人事令在昨(9)日生效。

綜合《自由》與中央社報導，軍方官員今(10)日證實，國安局是在日前向國防部提出一份建議回軍任職名單，要讓此次在國安私菸案中參與團購私菸丶或知情卻未阻止私菸行為的永和警衛室高階幹部及特勤幕僚人員，回到原軍種單位任職。

國防部在收到建議名單後，也以最速件處理，並轉由陸海空軍司令部處理後續人事作業。

國安局表示，為全盤考量個人權益丶紀律維護，均以維安工作正常運作為著眼，請社會各界務必平衡看待，以利本案於司法及行政雙軌處理中依序進行。

國安局2日公布私菸案調查報告，共76人涉案、購買7977條。其中國安局共有25人，分別是局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人；侍衛室49人（含吳宗憲、張恆嘉）；憲兵警衛大隊2人。

邱國正當天在記者會中強調，全案未釐清前，調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」。他強調，相關主管、人員起碼記過以上，涉案者並調離現職。

官員表示，「永和警衛室」是執行總統維安的特勤任務編組單位，任務編制人員超過百人以上。首波遭到調職的人員近20人，已達永和警衛室現有人力五分之一左右。但國安局先前清查出永和警衛室共有49人涉案（含在押的吳宗憲及張恆嘉），預料8月中旬過後，還會有第二波調職名單。

軍方官員說，基於總統維安特勤任務是在持續執行當中，警衛室人員不可能一次全數撤換，加上並非警衛室所有成員都有涉案，因此才會採取階段式的調整職務方式處理，達到讓永和警衛室換血丶重振紀律的目的。

針對特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府日前也祭出懲處，已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分。

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