車諾比出產！ 零輻射「核子伏特加」盼帶動重建

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 33年前的車諾比核災是全世界最嚴重的核電廠災害之一，人為疏失導致核電站周圍變成不適合居住的輻射區，然而，如果有人告訴你，這邊出產的小麥可以做成伏特加，還不含輻射，你會選擇購買嗎？

這款特殊的伏特加很打趣的取名為「核子伏特加」(Atomik)，它也確實沒有開玩笑，使用的小麥原料來自車諾比的隔離區，釀造水則來自車諾比附近一口深水井的礦泉水。這些傳統上認為是核災重災區的地方，由於人類離去而變成了野生動物的樂園，現在被劃定為自然保留區。

英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)的研究團隊分析後發現，雖然在小麥原料中確實有發現微量輻射，不過由於蒸餾過程去除了有礙健康的輻射成份，所以「核子伏特加」跟其他烈酒的輻射值將會完全一樣，僅來自於裡面天然的碳14。

研究團隊的史密斯教授(Jim Smith)表示，希望這款伏特加能由一間名為「車諾比烈酒公司」(Chernobyl Spirit Company)的社會企業販售，並將75%的利潤回饋給地方，用於重建這塊遭核災重創之地。

史密斯教授說，這是全世界意義最重大的一瓶酒，它或許可以對這個地區做出重大的貢獻。

樸茨茅斯大學的發言人則指出，由於自然保留區的性質，團隊不建議將主要的隔離區用於大規模的農業行為。不過在其他已經有人居住的地區，農耕仍被禁止，因此在有限的活動空間下，利用高附加價值的農業行為，期望可以在輻射污染沒那麼嚴重的區域，一定程度上支撐經濟發展。

1986年車諾比核電站的4號反應爐發生爆炸，大約35萬居民被疏散，周遭半徑30平方公里的地區都被劃定為隔離區。當時認定2萬3千年不適人居的地區，現在被發現擁有豐富的自然景觀，輻射對當地的生態並沒有太大的影響，除了被劃定為自然保留區之外，甚至已經有公司推出旅遊行程。

烏克蘭政府隔離區管理部門的負責人告訴《法新社》，在安全第一的前提下，政府歡迎一切支持隔離區在地社區的行動。他說，這款高品質的新伏特加具有烏克蘭在地蒸餾的獨特味道，他很喜歡。