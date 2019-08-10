氣候變遷土壤劣化 糧食危機已端上桌

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）當全球都在憂心氣候暖化對地球海洋與大氣的衝擊時，這片大地卻未獲得同等關注。聯合國最新研究警告，值此惡劣氣候條件下，人類再不改變土地使用方式，糧食危機將猛烈襲來。

美聯社報導，占地表僅三成面積的陸地，暖化速度是地球的兩倍。此一增溫態勢影響作物耕種，使糧食變得更貴、更稀有、更無營養價值。各國代表週四（8日）齊聚日內瓦聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）大會，針對逾百名科學家聯合撰寫的一份土地危機報告共商對策。

報告指，氣候變遷導致土壤劣化（land degradation）、沙漠面積擴大、永凍層融化，並使森林更難以抵抗旱災、大火、病蟲害的威脅。即便大氣中二氧化碳增加，有助全球綠化，卻無法抵銷地表環境的改變，也使地球物種數量不斷減少。

糧食供應穩定性已出現裂痕，糧食生產鏈也一再受各種極端氣候破壞。報告指，倘若地球再升溫攝氏1度，糧食危機將從高度變成「極高」。世界各地糧倉歉收風險增高，別的不說，光是過去這兩周，歐洲作物產量就因熱浪而銳減。

此外，多項研究顯示，隨著大氣中二氧化碳濃度變高，作物的蛋白質與營養成分卻隨之降低。舉例而言，空氣中碳量太高，小麥所含的蛋白質便降低了6%至13%，鋅少了4%至7%，鐵也掉了5%至8%。

人類可以做的是，推動「免耕農業」（no-till farming），強化農藥施用技術，如此一來可於2050年前，有助將低碳排汙染達18%。人類也應改變飲食習慣，降低紅肉攝取，增加水果、蔬菜、種子等植物類食糧，不僅更健康，也有助於本世紀中前，再降低碳排達15%。