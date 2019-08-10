香港前線記者吸入催淚氣體後遺症　醫指逾95 %咳血等

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港警察愈發頻繁施放催淚彈。鄺葆賢醫師蒐集170名前線記者接觸催淚氣體後的就醫記錄，於昨日（9）發布研究結果，超過95%出現呼吸相關症狀，鄺醫師批評警方作法極度不人道。

根據鄺醫師統計，170名前線記者出現分別以下的後遺症，96.2%有呼吸困難、久咳、咳血等呼吸系統症狀，72.6%有疹子、發紅、極癢難耐等皮膚症狀，53.8%有持續流眼水、腫痛等眼睛症狀，40.6%有腹瀉、疼痛、嘔吐等腸胃症狀。

另外，鄺醫師指出，7月28日在西、上環一帶接觸催淚氣體的後遺症，明顯比6月12日在中環、金鐘一帶出現的症狀還要嚴重。鄺醫師表示，現階段研究尚無法特定後遺症變嚴重及頻繁的確切原因，但初步評估牽涉因素包含，催淚彈施放的數量、濃度、方式、位置及周圍環境，以及多次吸入氣體造成的累積傷害。

參與研究的香港大學醫科生黃卓鵬則指出，6月12日警方在無預警對中信大廈外人群施放催淚彈，部分民眾閃避不及，長時間接觸催淚彈，不僅出現咳嗽、化痰、氣喘乃至嘔吐等症狀，甚至確診罹患肺炎及支氣管炎，時至今日一個半月仍未康復。黃同學質疑，警方稱催淚氣體只會帶來短暫性刺激反應的說法。

鄺醫師另外指出，團隊僅以前線記者作為研究對象，而不採用前線抗議民眾的就醫記錄，是為了保護民眾的身分，免遭不當利用。

然而，鄺醫師指出，前線記者通常得以配備比一般市民好的裝備，且一般市民可能因為畏懼留下記錄遭「秋後」而不求醫，所以市民可能會出現比記者更嚴重的症狀。鄺醫師指出，最嚴重的個案當中甚至出現胃腸穿孔、喉嚨腫脹、皮膚起滿水泡等症狀，呼籲市民如有不適應立即求醫。

鄺醫師嚴厲譴責警方做法極不人道，呼籲警方停止對市民使用化學武器，「不要用香港人做人體試驗！」

另外，近日有抗議民眾在現場拾獲催淚彈殼，發現上頭標示的日期竟為2016年，《星島日報》記者也拾獲標寫2016的彈殼，民眾開始懷疑警方使用過期的催淚彈。



香港市民拾獲疑似過期催淚彈殼（圖／連登）

化學家Mónica Kräuter曾在研究中指出，過期的催淚氣體會產生氰化物（cyanide，俗稱山埃）、碳醯氯（phosgene，俗稱光氣）等極度有害物質，其對生命健康危害程度極高，決非合理武力範圍。

香港人權監察發言人葉寬柔批評，政府無法證實催淚彈不構成健康危害，應立即停止使用所有的催淚彈，並要求警方恪遵「最低武力」原則。她並指出，警方從未公開施放催淚彈的守則規範，使用過期催淚彈，或是在狹窄地方施放，且不開放民眾逃生路線，罔顧人權。

民權觀察發言人黃浩賢則指出，連《化學武器公約》都明文規定禁止國際間在戰爭中使用催淚彈，香港警察卻在8月5日單單一日內施放800枚催淚彈，莫非是在對平民發動化學戰爭？他並質疑煙霧瀰漫之下，警方又射擊胡椒球彈、橡膠子彈，顯然沒有辦法準確瞄準，無法避開要害，也無法確定不會誤擊無辜路人或居民，警方做法完全不顧風險且毫無必要。