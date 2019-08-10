英首相強森：10/31 硬脫歐在即　公務員應做好準備

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 新任的英國首相強森(Boris Johnson)上任後，該如何脫歐依舊是懸而未解的問題。然而，強森表示，雖然最佳方案仍是與歐盟達成協議，但目前看來可能性並不大，因此全國上下應對無協議的「硬脫歐」做好準備。

不久之前，由於有傳聞認為，國會中的議員很可能選擇支持強森「硬脫歐」(a no-deal Brexit)。工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)才在自己的競選活動中呼籲，要求這些英國的「高階公務員」盡全力阻止硬脫歐，不過種種跡象指出，強森就任時「不成功便成仁」的宣言，或許不是開玩笑的。

在一封給全國公務員的信當中，強森表示，對自己而言，對無協議脫歐做好立即且充份的準備，是他這個首相當前的首要目標。10月31日期限一到，無論是否與歐盟達成共識，英國都會脫歐，因此公務員們也應該要有相當的覺悟。另一封由國策高級顧問利斯特(Eddie Lister)發出的郵件，也要求公務員在10月31日前不要請假。

對此，柯賓表示，如果議員們支持無協議脫歐，就是「反民主」的濫權，影子財政大臣麥克唐納(John McDonnell)則說，由於首相這種危險的發言，一旦暑期休會結束，工黨提出不信任案的機率將近100%，務必要阻止硬脫歐的發生，一些反對的議員也會加入。

反對者認為「硬脫歐」將在邊境、海關造成巨大混亂，導致 英國國內食品價格大漲，商品匱缺。

在此之前，前首相梅伊的脫歐方案已經被國會擋下三次，就原本的設定，10月31日的確是英國脫歐的最後死線，無論是否達成共識，英國都將在這天離開歐盟。強森以此要求歐盟做出讓步，要求更改協議內容，否則英國將會選擇直接離開。

然而，歐盟仍堅持北愛爾蘭邊界問題「不容退讓」，英國的脫歐之路仍充滿不確定性。