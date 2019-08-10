因應共軍繞台常態化　中科院武器研發期程將由6年縮至2年

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 面對中國持續發展軍力，嚴重威脅台灣，我國防部急需強化防衛戰力與多重嚇阻，中科院一直是研發國軍重要裝備系統的重鎮。防空、反艦各式飛彈更是中科院的強項。

但因中科院武器裝備研發期程過去都預設在6年，國防部希望中科院在研製各式飛彈的性能提升研發案，以及量產飛彈的期程，能縮短到2年。尤其在目前中科院預算充足，並大量在國內招募人才之下，應可更有效率進行研發。

《上報》7日報導，以天弓三型飛彈為例，因應解放軍軍機、軍艦繞台常態化且次數不斷增加，國防部為因應台灣東部防空需求，將天弓三型防空飛彈調到東部地區替換鷹式飛彈的部署。

雖然2015年到2024年編列超過748億元來量產天弓三型防空飛彈。同年又以代號「強弓專案」到2019年的5年期程，編列超過70億元進行性能提升的增程型天弓三飛彈研發。若研發順利甚至可以超前進度。但國防部內部有意見，認為太沒效率。

又如海軍雄三超音速反艦飛彈，國防部內部認為2016到2023年以8年時間研發，這樣的期程實際上是緩不濟急。

報導指出，對於要求中科院將武器裝備性能提升案研發期程縮短到兩年的提議，經國防部內部討論並參考各國資料，且考量當前的武力威脅後，認為是可行方案。

全案經報請國安會同意後，國防部已要求未來的各項性能提升的研發專案，都要在2年內完成，以滿足各軍種的需求。

天弓三型飛彈 (翻攝官網)